Jack Savoretti annuncia tour teatrale in Italia

Il cantautore britannico Jack Savoretti ha annunciato l’inizio del tour nei teatri italiani, a partire dal 15 aprile.

Girerà i teatri italiani presentando lo spettacolo “Acoustic Nights Live”, il tour acustico teatrale con la sezione d’archi di Paolo Conte. Dopo Sleep No More” e “Sleep No More – special edition” prenderà avvio questo nuovo progetto che sarà certamente all’altezza delle aspettative del pubblico.

Jack Savoretti, figlio di un mediatore marittimo, che si trasferì in Inghilterra dopo aver assistito ad una rapina, e di una ex modella di origini tedesche, nasce a Londra.

Cresciuto a Lugano, dove frequenta l’American School In Switzerland, si trasferirà prima negli Stati Uniti e poi nuovamente a Londra. Particolarmente abile con la chitarra, Savoretti deve molto ad artisti del calibro di Simon & Garfunkel e Bob Dylan. Le sue origini italiane gli hanno permesso di conoscere e apprezzare anche la musica di due grandi artisti nostrani: Lucio Battisti e Fabrizio De Andrè.

La popolarità di Savoretti è legata all’utilizzo di alcuni suoi brani come colonna sonora di serie tv. Il singolo Hate & Love è stato infatti utilizzato per la colonna sonora di The Vampire Diaries. Anche un altro brano, Soldiers Eyes, è stato utilizzato in un episodio della serie americana Sons of Anarchy.

Il grande successo ottenuto lo porta ad aprire, nel 2013, il concerto di Bruce Springsteen all’Hard Rock Calling Festival di Londra.

Jack Savoretti è molto apprezzato anche in Italia, dove è noto per aver duettato con diversi artisti di successo come Elisa, nel brano Waste your time on me contenuto in On, e Zibba.

Il cantautore britannico, visto il successo ottenuto nel nostro Paese, ha partecipato anche alla terza edizione del Coca-Cola Summer Festival con il brano The other side of love.

Le date del tour 2018

Cremona – 15 aprile

Venezia – 18 aprile

Genova – 20 aprile

Roma – 21 maggio

Bologna – 22 maggio

Firenze – 25 maggio

Parma – 26 maggio

Verona – 28 maggio

I prezzi

Orientativamente si parte da 115 euro (più 6,75 di diritti di prevendita) per il “pacchetto vip”, che comprende 1 biglietto settore platea nelle prime file, l’ingresso al sound check, il “Meet&Greet” prima del concerto, il pass e un gadget personalizzato.

Platea: €45,00 + €6,75 diritti di prevendita;

Palchi – I° Ordine: €45,00 + €6,75 diritti di prevendita;

Palchi – II° Ordine: €35,00 + €5,25 diritti di prevendita;

Palchi – III° Ordine: €35,00 + €5,25 diritti di prevendita.