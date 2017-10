Selena Gomez “Wolves” | Audio & Testo della canzone con Marshmello

Dopo una lunga attesa, ecco arrivato “Wolves”, la nuova canzone di Selena Gomez in collaborazione con Marshmello. Ascoltala qui e leggi il testo

Si è tanto parlato di “Wolves”, e finalmente possiamo ascoltare la canzone di Selena Gomez e Marshmello. Molti dei fan, da ciò che si legge sui social, ne sono molto entusiasti e la stanno adorando. Si potrebbe presumere che “Wolves” sia la continuazione di “Fetish”, e che entrerà a fare parte del prossimo lavoro discografico della cantante.

“Wolves” è una canzone electo-house, e la voce di Selena Gomez addolcisce il tutto come il canto di una sirena. In alcuni punti si sente più presente la mano del dj Marshmello, che sta lavorando anche su altri brani del futuro album di Selena Gomez.

La canzone è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e un audio ufficiale è stato anche postato su Youtube. Eccolo qui sotto.

“Wolves” – Testo e traduzione

In your eyes, there’s a heavy blue

One to love and one to lose

Sweet divide, a heavy truth

Water or wine, don’t make me choose

I wanna feel the way that we did that summer night

Drunk on a feeling, alone with the stars in the sky

I’ve been running through the jungle

I’ve been crying with the wolves

To get to you, to get to you

I’ve been down the darkest alleys

Saw the dark side of the moon

To get to you, to get to you

I’ve looked for love in every stranger

Took too much to ease the anger

All for you, yeah, all for you

I’ve been running through the jungle

I’ve been crying with the wolves

To get to you, oh, to get to you

Your fingertips trace my skin

To places I have never been

Blindly I am following

Break down these walls and come on

I wanna feel the way that we did that summer night

Drunk on a feeling, alone with the stars in the sky

[Chorus] I’ve been running through the jungle

I’ve been running with the wolves

To get to you, to get to you

I’ve been down the darkest alleys

Saw the dark side of the moon

To get to you, to get to you

I’ve looked for love in every stranger

Took too much to ease the anger

All for you, yeah, all for you

I’ve been running through the jungle

I’ve been crying with the wolves

To get to you, oh, to get to you

Traduzione

Nei tuoi occhi c’è un blu profondo

Uno da amare e uno da perdere

Dolce diviso, la cruda verità

Acqua o vino non farmi scegliere

Vorrei sentirmi come quella notte d’estate

Ubriaca di sentimenti sola insieme alle stelle nel cielo

Sto attraversando la giungla

piango insieme ai lupi

per arrivare a te, per arrivare a te

sono nei quartieri più cupi

ho visto la parte oscura della luna

per arrivare a te

ho cercato l’amore in ogni straniero

ci è voluto troppo per cancellare la rabbia

tutto per te

ho attraversato la giungla

ho pianto con i lupi per arrivare a te

le tue dita segnano la mia pelle

per i posti dove non sono mai stata

ciecamente sto seguendo

rompi questi muri ed entra