Simon Helberg di The Big Bang Theory protagonista di una nuova serie tv

Si chiama “Need To Know” e avrà come protagonista Simon Helberg, il simpatico Howad Wolowitz di The Big Bang Theory. Scopri tutto sulla nuova serie tv

La carriera dell’attore Simon Helberg continua a gonfie vele, e ora ha in programma una nuova serie tv dove veste i panni di produttore, co-sceneggiatore (insieme alla moglie Jocelyn Towne e Scott Weinger) e attore.Se ve lo state chiedendo, questa volta la serie tv non ha niente a che vedere con la fisica o l’ingegneria, insomma, non sarà certo una nuova The Big Bang Theory.

Di cosa parlerà Need To Know”?

Dalle prime fonti, pare che la serie tv “Need To Know” sarà una sorta di “CIA comedy”. Ambientata in un palazzo segreto dove ha sede il dipartimento video della CIA, i protagonisti saranno un gruppo di impiegati che lavorano negli uffici, alle prese con pratiche e immagini top secret.

Questo di “Need To Know” è un progetto al quale Simon Helberg sta lavorando da diverso tempo, e per questo motivo lo ha molto a cuore.

Cos’ha fatto Simon Helberg in questi anni?

Tra tutte le star di The Big Bang Theory, Simon Helberg è di sicuro quello che ha avuto più sbocchi interessanti per quanto riguarda la carriera. È stato impegnato con diversi ruoli in produzioni importanti come quelle dei film Good Night and Good Luck, A Serious Man, e ha ricevuto una nomination agli Oscar, come miglior attore non protagonista nel film Florence.

Che dire, il “nostro Howard” ci rende orgogliosi, e siamo sicuri che anche la serie tv “Need To Know” non sarà da meno.