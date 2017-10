Venerdì 31 ottobre tanti appuntamenti per grandi e piccini, dalla grande festa di Borgo a Mozzano al Castello Malaspina in Lunigiana

Tra tradizione e divertimento, tornano anche quest’anno in Toscana tantissimi appuntamenti per celebrare la notte di Halloween.

Venerdì 31 ottobre da non perdere a Borgo a Mozzano la 21ima edizione di Halloween Celebration: il borgo della Lucchesia dove sorge l’antico e suggestivo Ponte del Diavolo propone un programma ricchissimo tra concerti, teatro di strada e rievocazioni. Anche un corteo in costume che rappresenta la leggenda della nobildonna Lucida Mansi che fece un patto con Satana in cambio della giovinezza. La serata si conclude con uno spettacolo di fuochi d’artificio sul fiume.

Molto suggestiva anche la festa di Halloween nel Castello Malaspina di Fosdinovo.

In Lunigiana, dove si potrà ballare all’interno dei saloni, nelle antiche prigioni e nel cortile illuminato da fiaccole, con visite guidate a lume di candela dei piani superiori del castello e una gara per i costumi più belli. Anche il Castello dei Vicari di Lari, in provincia di Pisa, si trasforma nel Castello Stregato per Halloween e propone due serata il 31 ottobre e il 1 novembre con animazioni per famiglie e percorsi guidati in costume alla scoperta degli angoli più segreti del maniero.

Per i più piccoli il Museo Salvatore Ferragamo a Firenze il pomeriggio del 31 ottobre organizza una “Caccia al fantasma”

Al Palazzo Spini Ferroni, con ingresso gratuito ma obbligatoria la prenotazione e la maschera (per informazioni: museoferragamo@ferragamo.com), mentre il castello di Rosignano Marittimo si ispira alla saga di Harry Potter per trasformarsi nella scuola di magia di Hogwarts, con caccia al esoro, spettacoli e merenda per i bambini.

Per finire, la Maremma celebra Halloween a Montemerano: il paesino medievale si anima con la Festa delle Streghe, con musica dal vivo, animazione e menù a tema.

Non mancano inoltre le feste di Halloween a Firenze.

Alla Flog “Halloween Zombie Sexy Horror Party” con il concerto di Scandaloso Brio e i Management del dolore post operatorio. Al Glue si terrà la proiezione del film “Il cacciatore di Zombie” di Alejandro Brugues e a seguire party con Carlo Diggei. Al Tender club una serata tutta da ballare con il “Big Halloween ’80’s Party”. In consolle eccezionalmente Mr. Belvedere, Fritz Orlowsky, Nick “Soul Hunter” Vannini dj della Rokkoteca Brighton e Giuliano “Larry” Bolognesi indiscusso protagonista del TENAX.

All’ObiHall si sfideranno le stelle dell’elettronica: Ilario Alicante, Tania Vulcano e Romano Alfieri. Un line up da urlo per una notte tutta da ballare.