Se stai pensando di trascorrere una notte di Halloween terrificante con pop corn e film horror, sappi che c’è molto da scegliere. Da Netflix a Hulu ai servizi più specializzati come FilmStruck e Shudder centrato sull’orrore. Lo streaming online offre vasta disponibilità di film per ogni tipo di festa.

La scelta di un film horror asiatico non è da sottovalutare.

Eccone elencati alcuni:

Two Sisters

Dopo aver passato un lungo periodo in un istituto per malattie mentali a seguito della morte della madre, le due sorelle Bae Soo-yeon e Bae Soo-mi, fanno ritorno a casa, dove ad attenderle, oltre al padre, c’è anche la sua nuova compagna, la giovane Eun-Joo. Nonostante le apparenti buone intenzioni iniziali della donna nei confronti delle ragazze, il clima fra loro e la matrigna è tesissimo. Solo le due ragazze sembrano notare la presenza di una inquietante presenza nella casa: il padre ignora completamente le richieste d’aiuto delle figlie, come se intorno a lui non stesse accadendo assolutamente nulla.

The Host

Seoul, 2006. Hee-bong, patriarca di una piccola famiglia, gestisce un punto di ristoro sulle sponde del fiume Han, dove vive con tutti i suoi cari. Suo figlio maggiore Gang-du ha 40 anni ma è ancora un ragazzo semplice ed immaturo. Sua figlia Nam-joo, molto portata per lo sport, è una campionessa di tiro con l’arco e fa parte della nazionale coreana. Nam-il, il minore, è un fannullone eternamente disoccupato. Tutta la famiglia però è unita dall’amore per la piccola Hyun-seo, la figlia di Gang-du. Sua madre se ne è andata molto tempo prima, lasciando la bambina sola con il padre. Un giorno, dalle profondità del fiume Han, fuoriesce un terribile mostro che lascia dietro di sé una scia di distruzione e morte. La piccola Hyun-seo viene catturata dal mostro davanti agli occhi attoniti di suo padre e svanisce nel nulla. Hee-bong e il resto della famiglia, sconvolti dal dolore, decidono di non perdersi d’animo e di iniziare la loro crociata contro il mostro.

Pulse

In seguito alle funamboliche attività informatiche di un gruppo di giovani bucanieri dell’etere, una copiosa serie di suicidi collegati a strane apparizioni invade le cronache, imponendosi all’attenzione dell’opinione pubblica.

Kwaidan

Tre storie di fantasmi ispirate ai racconti di Lafcadio Hearn, un americano che visse in Giappone alla fine del secolo scorso. Un samurai torna dalla moglie dopo molti anni e scopre che si è tramutata in uno spettro. Un musicista cieco diventa famoso quando racconta la storia della sua menomazione. Nella storia La donna di neve si racconta l’incubo di due taglialegna durante una terribile tempesta sulla montagna.

V/H/S 2

Alla ricerca di uno studente di cui si son perse le tracce, due investigatori privati irrompono nella sua casa abbandonata e trovano una raccolta di misteriose videocassette. Nel visionare il contenuto delle registrazioni, si renderanno conto che dietro alla scomparsa vi sono motivi molto terrificanti.

Raaz

Shekar Saxena viene arrestato e accusato dell’omicidio di sua moglie Priti Saxena. Shekar sostiene fortemente che è innocente e che l’omicidio è stato commesso da qualcun altro. Il suo avvocato, Simran Bhargav, è simpatico e non solo lo crede, ma anche difende con successo e lo assolve.

A Girl Walks Home Alone at Night

Le cose strane si muovono a piedi a Bad City. La città iraniana dei fantasmi, è il rifugio delle prostitute, dei tossici e dei magnaccia e di tutte le anime perverse. È un luogo che puzza di morte e senza speranza, dove un vampiro solitario minaccia gli sgradevoli abitanti della cittadina. Ma quando un ragazzo incontra una ragazza, inizia a sbocciare una anomala storia d’amore… rosso sangue.