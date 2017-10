“Hostiles” di Scott Cooper alla Festa del Cinema di Roma 2017

Un film d’apertura che si colloca, in quanto a stile, in un genere preciso, quello del western. Stiamo parlando di “Hostiles” del regista Scott Cooper. Protagonisti della pellicola sono Christian Bale e la bellissima Rosamund Pike. Proprio lei, insieme all’attore Wes Studi e il regista Cooper, sono stati ospiti del festival, e hanno parlato ampiamente del proprio film.

Il film è ambientato nel 1982 negli Stati Uniti d’America. La storia racconta di un valoroso Capitano dell’esercito (interpretato da Christian Bale) che viene inaricato di scortare un capo guerriero Cheyenne nella sua terra natia. Il Capitano accetta con riluttanza, avendo perso numerosi amici nella guerra con i nativi, ma il viaggio si trasforma ben presto nella scoperta e nella conoscenza dell’altro.

Durante il cammino verso il Montana, il Capitano e la sua squadra incontrano una donna (Rosamund Pike) che ha perso casa e famiglia a causa di un violento attacco di una tribù indiana molto aggressiva. La donna si unirà al gruppo in questo viaggio che è più metafora di quanto si possa immaginare.

Incalzato dalle domande della stampa, il regista di “Hostile”, Scott Cooper, ha parlato della sua idea alla base del film, e di quello che spera possa seguirne. Assodato che il viaggio intrapreso dal Capitano nella trama di “Hostiles” non è soltanto un mero spostamento, ma un cammino di scoperta, Cooper parla del suo film come di un processo di conoscenza del diverso da sé. Il film, sotto questo aspetto, è quindi fortemente attuale.

Lo stesso Cooper parla del proprio Paese, gli Stati Uniti d’America, come uno dei primi a doversi impegnare maggiormente nei confronti del diverso. Il regista fa anche riferimento ai recenti fatti accaduti in Virginia, dove alcuni membri del Ku Kux Klan hanno manifestato contro la rimozione di una statua di un generale sudista.

Noi americani possiamo impegnarci di più nel capire gli altri- dice Cooper -Io vengo dal Virginia, e vedere il razzismo, l’antisemitismo e la violenza, oltretutto in una città universitaria, è difficile da accettare. Per me, e per le mie figlie.