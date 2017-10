Il prossimo nuovo film di Woody Allen ha suscitato critiche online per la sua apparente rappresentazione di una relazione “inappropriata”.

L’attore, scrittore e regista sta girando il suo ultimo progetto, A Rainy Day In New York, ambientato nella città citata. Nel cast vedremo Jude Law, Elle Fanning e Selena Gomez.

Tuttavia, un particolare dettaglio della trama di A rainy day in New York ha suscitato polemiche per quanto riguarda la relazione che sembrerà esserci tra i personaggi di Law e Fanning.

La trama dell’opera non è ancora stata svelata, ma stando a Pagesix, nella storia sarebbe prevista una relazione tra un adulto e una ragazzina che potrebbe avere 15 anni.

Sarà Jude Law nei panni di un uomo di mezza età pronto a inseguire qualsiasi aspirante modella e attrice. In una scena in particolare, vedremo sua moglie Rebecca Hall accusarlo di andare a letto con una “concubina” quindicenne, la quale ha invece il volto di Elle Fanning.

Tempismo non proprio ideale, considerato il polverone mosso dal caso Winstein. Ma noi ci auguriamo che qualcuno si stia sbagliando.

Tutto ciò ha ovviamente suscitato la reazione del popolo di Twitter.

ah so in woody allen’s upcoming film a 44 yr old man (jude law) pursues a relationship with a 15 year old character (elle fanning) 🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔 — Gerri ✨ (@cherhorowiz) October 23, 2017

"The new film wouldn’t be the first time an Allen feature has centered around the relationship between an older man and a much younger woman." Is there a Woody Allen film that DOESN'T? Also, "concubine" WTAF. 😡 https://t.co/hzvNpTKOjl — Casey Snider (@cynical_tutu) October 24, 2017

It reads like a list of people who should know better. Why did these people read this script and decide, "Yes, this is a good plan." pic.twitter.com/5nDtMnE7Cp — Rachel Kolb (@rachelekolb) October 24, 2017