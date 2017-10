Poichè Netflix si impegna sempre nella pubblicazione di contenuti originali, sempre più film stanno arrivando esclusivamente sulla piattaforma di streaming.

Ecco i prossimi film di Netflix Original, dai documentari di crimine alle commedie horror.

The Meyerowitz Stories

The Meyerowitz Stories, noto anche con il titolo The Meyerowitz Stories, è un film del 2017 scritto e diretto da Noah Baumbach. Il film è incentrato su una famiglia disfunzionale newyorkese di origine ebraica.

La Babysitter

Il primo trailer del film è stato messo in rete il 10 ottobre 2017. La pellicola verrà distribuita su Netflix a partire dal 13 ottobre 2017. Lo script del film è stato inserito nella Black List del 2014 tra le migliori sceneggiature non prodotte.

Kingdom of Us

In questo toccante documentario, il suicidio di un padre spinge una famiglia di otto persone a rievocare i ricordi dell’infanzia, in un mare di insidiose emozioni.

1922

E’ un film del 2017 scritto e diretto da Zak Hilditch. Il film è un adattamento cinematografico del racconto 1922, scritto da Stephen King e incluso nell’antologia Notte buia, niente stelle.

L’autista

L’autista è un film del 2017 scritto e diretto da Jeremy Rush con protagonista Frank Grillo.

Una setta nel bosco

Una giovane giornalista tenta d’indagare in profondità sotto copertura in uno sperduto comune di montagna, dove diviene inevitabilmente vittima del leader di una misteriosa setta manipolatrice.

Joan Didion: The Center Will Not Hold

Il documentario di Griffin Dunne festeggia la vita e il lavoro di sua zia, la scrittrice Joan Didion, mentre cerca di adattarsi alla morte del marito e della figlia e del declino dell’America del XXI secolo.

Mudbound

Mudbound è un film del 2017 diretto da Dee Rees. Il film è un adattamento cinematografico del romanzo Fiori nel fango di Hillary Jordan. Fanno parte del cast principale Carey Mulligan, Jason Clarke, Garrett Hedlund, Jason Mitchell e Mary J. Blige.

Jim & Andy: The Great Beyond

Prodotto da Spike Jonze, il film è basato su un videodiario commissionato da Jim Carrey ai tempi della lavorazione di Man on the Moon, il film di Milos Formansul geniale e folle comico Andy Kaufman e sul suo alter ego Tony Clifton.

Un materiale che per anni è rimasto chiuso in casa di Carrey, e che documenta la complessa, totale e problematica identificazione dell’attore con i suoi personaggi su quel set.

Il film, diretto da Chris Smith, diventa così un coinvolgente, divertente e commovente studio sulla recitazione, sulla rappresentazione e sulla realtà, e su quell’attore bravissimo e complesso che è Carrey.

Lo potrete vedere su Netflix a partire dal prossimo 17 novembre, e il consiglio è di non perderlo.

Bright

Bright è un film del 2017 diretto da David Ayer e scritto da Max Landis.Il film è interpretato da Will Smith (che torna a collaborare con il regista dopo Suicide Squad), Joel Edgerton, Noomi Rapace, Lucy Fry, Édgar Ramírez, Margaret Cho e Ike Barinholtz, e verrà distribuito sulla piattaforma di video on demand Netflix nel dicembre 2017.