Fedez sarà processato per il pugno dato al dj Mc Cece

Salta la proposta di conciliazione e Fedez sarà processato davanti al giudice di pace.

Il processo a Lecco, il 19 marzo 2018, per il presunto pugno che il rapper avrebbe inferto al dj Mc Cece il 6 giugno dello scorso anno alla manifestazione Namless a Barzio. Stamani davanti al giudice di pace di Lecco, Antonella Signorile, doveva essere ratificata la conciliazione, ma secondo il difensore del dj, l’avvocato Claudio Schiaffino, non ci sono le condizioni, essendoci una querela per calunnia dei legali di Fedez.

Il giudice Antonella Signorile ha preso atto e fissato il processo nei confronti di Fedez.

Dopo la presunta aggressione il dj si era presentata in ospedale a Lecco, dove gli era stata diagnosticata una prognosi di tre giorni.