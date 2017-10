Ci sarà una collaborazione tra Beyoncè e Cardi B?

Michael Ashby, tecnico del suono che ha lavorato con Cardi per “Bodak Yellow”, ha condiviso una foto che ritrae un file audio con il nome della rapper accanto a quello di Beyonce.

Si riesce anche a leggere la parola “Demo”. Possiamo aspettarci una collaborazione a sorpresa tra le due?

might be getting a cardi b x beyonce collab sooner than we thought 👀 pic.twitter.com/0lidcX5Mjg

