Si è tenuto stanotte all’Hollywood Bowl di Los Angeles il concerto/tributo organizzato dai Linkin Park in memoria di Chester Bennington, il frontman della band suicidatosi lo scorso Luglio.

All’evento hanno preso parte, oltre ai compagni della band che si sono ritrovati su un palco per la prima volta dopo la scomparsa di Chester, vari membri di Blink 182, Korn, No Doubt, Avenged Sevenfold, System Of A Down, Machine Gun Kelly, Kiiara, Zedd e Yellowcard.

Anche la moglie di Chester ha preso parte al concerto. Ecco in sintesi il suo discorso:

“A Chester sarebbe piaciuto vedere tanta gente riunita, ci era sempre piaciuto mettere insieme le persone, anche a casa nostra. Ringrazio tutti per il loro sostegno, e in particolare i fan dei Linkin Park. Chester ha sempre detto che i suoi fan erano i migliori del mondo, e aveva assolutamente ragione. Nelle scorse settimane, avete sostenuto me e i nostri figli, e avete diffuso nel mondo gli hashtag #MakeChesterproud e #fuckdepression. Così avete contribuito alla nostra speranza di aiutare a salvarsi le persone che hanno problemi di salute mentale, che è importante quanto la salute fisica. E la mia missione è che diventi più facile essere curati”

L’incasso del concerto sarà devoluto all’One MOre Light Found di Music For Relief.

Guarda tutto il concerto: