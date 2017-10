Le 10 serie tv più seguite negli Stati Uniti

Che gli statunitensi abbiano una passione per le serie tv è cosa risaputa. Ma quali sono le 10 serie attuali più amate negli Stati Uniti?

La serie, nata nel 2010 e giunta all’ottava stagione, è ispirata all’omonima serie a fumetti scritta da Robert Kirkman e pubblicata dalla Image Comics.

Un vice sceriffo, Rick Grimes, è vittima di uno scontro a fuoco con alcuni criminali. A causa di un colpo alla schiena entra in coma. Riusce a risvegliarsi, ma il suo ritorno è traumatico: l’ospedale è distrutto e pieno di cadaveri. Il vice sceriffo capisce in poco tempo che il virus che prima dell’incidente che lo ha visto coinvolto sembrava sotto controllo si è diffuso: i morti si risvegliano e attaccano i vivi.

Rick Grimes deve impegnarsi per sopravvivere e lasciare la città. Riuscirà a trovare alcuni sopravvissuti rifugiati nei boschi, tra cui la sua famiglia. Mentre cercano di sfuggire ai morti si rendono conto di doversi difendere dai loro nemici peggiori: gli altri vivi, spinti soltanto dall’istinto di sopravvivenza.

È un dramma familiare, narrato in due tempi, il cui primo episodio è andato in onda nel 2016. Il primo episodio della seconda stagione è andata in onda in Italia il 23 ottobre, sul canale Fox.

Accolto con gioia dal pubblico, pochi mesi dopo la messa in onda è stato candidato al Golden Globe per la miglior serie drammatica.

Passato (1980 e successivi) – Una coppia di giovani sposi, Jack e Rebecca, aspettano tre gemelli. Una tragedia si consuma proprio il giorno del parto: uno dei tre piccoli non sopravvive. Un trauma difficile da superare per la coppia. Lo stesso giorno, un bambino di colore è nato, ma è stato abbandonato nei pressi di una caserma dei vigili del fuoco. Anche su consiglio del dottore che ha seguito Jack e Rebecca, i due decidono di adottare il bambino nero. La coppia torna a casa insieme ai tre neonati.

Presente (36 anni dopo) – I tre fratelli vivono in città diverse negli Stati Uniti: Kate cerca di controllare il suo peso, senza ottenere grandi risultati; Kevin è un famoso attore televisivo che inizia ad essere insoddisfatto della vita che conduce e cerca un cambiamento; Randall, il figlio adottato, è sposato e ha due figlie, va alla ricerca dei suoi genitori biologici.

La fortunata serie tv, di cui è prevista la messa in onda dell’undicesima stagione nel 2017-2018, è molto seguita anche in Italia.

È la storia di quattro giovani colleghi che lavorano al California Institute of Technology. Leonard, Sheldon, Howard e Raj sono tra le migliori menti del Paese, ma sono fondamentalmente esclusi dalla società. A legarli, infatti, è il loro essere nerd. Quando non sono occupati in attività lavorative, amano trascorrere il tempo libero giocando ai videogame, leggendo fumetti e guardando serie tv. La presenza delle ragazze nelle loro vite è sempre stata esclusa, ma sarà proprio l’arrivo dell’esuberante Penny a stravolgere le loro vite. Giunta in California per diventare attrice, sarà anche la nuova vicina di Sheldon e Leonard.

È la serie più giovane delle dieci, essendo nata nel 2017. In realtà si tratta di un remake in versione statunitense di una serie coreana, Good Doctor, trasmessa nel 2013.

Della serie statunitense, che ancora non è stata trasmessa nel nostro Paese, sarà trasmesso l’ultimo episodio della prima stagione il 30 ottobre.

Protagonista di questa serie tv di successo (in media 18,2 milioni di spettatori) è Freddie Highmore, che aveva recitato anche in un’altra serie molto amata, Bates Motel. In The Good Doctor veste i panni di un un giovane chirurgo autistico ed affetto dalla sindrome di Savant. La sindrome di Savant si manifesta con ritardi cognitivi, accompagnati dallo sviluppo sopra la norma in un settore specifico. Shaun, il protagonista della serie, non riesce ad entrare in connessione con il mondo che lo circonda ma, nonostante lo scetticismo dei colleghi, riesce a salvare la vita dei pazienti dell’ospedale in cui lavora.

La serie nasce nel 2015 ed è giunta alla quarta stagione, messa in onda in Italia a partire dall’8 ottobre sul canale Fox Life.

È la storia di un ex criminale, Lucious Lyon, che è riuscito a creare un impero nel campo della musica hip-hop, la Empire Entertainment. Tuttavia il periodo d’oro di Lucious sembra terminare, quando riceverà una notizia terribile: la sla lo renderà invalido in pochissimi anni.

L’ex delinquente prende allora la decisione più difficile e lascia la guida del colosso. Si trova a dover scegliere tra i suoi fili. Andre è un brillante uomo d’affari, ma secondo il padre non sarebbe in grado di guidare la società; Jamal è omosessuale e questo imbarazza l’imprenditore; Hakeem è il figlio viziato, musicista preoccupato solo di far conquiste e avere successo.

La serie di genere poliziesco, nata nel 2003, è uno spin-off di JAG-Avvocati in divisa. A sua volta ha ispirato spin-off di successo, come NCIS-Los Angeles e NCIS: New Orleans. Nella stagione televisiva 2009-2010, NCIS-Unità Anticrimine è stata la serie tv più vista negli Stati Uniti.

Protagonista della serie tv è una squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service (NCIS), dipartimento della Marina Militare degli Stati Uniti. La squadra si occupa casi che coinvolgono membri del corpo militare, soprattutto di quelli più delicati.

A guidare gli agenti speciali è il supervisore Leroy Jethro Gibbs.

Per il periodo 2017-2018 è prevista la messa in onda anche in Italia della quindicesima stagione, che terminerà negli Stati Uniti il 21 novembre.

Si tratta di una situation comedy andata in onda per la prima volta nel 2009 sulla ABC.

Protagonista della serie tv è la famiglia Heck, che vive in una piccola cittadina dell’Indiana. La famiglia Heck è composta da Frankie, che narra ciò che accade ai protagonisti. È la madre e lavora in una concessionaria d’auto con scarsi risultati nelle vendite; Mike, il padre, che lavora come dirigente in una cava; Axl, figlio maggiore, che rispecchia il classico adolescente americano amante del basket; Sue Sue, la figlia imbranata; Brick, figlio più piccolo, dotato di un’intelligenza insolita per i suoi coetanei, con i quali non riesce a fare amicizia.

Il primo episodio, andato in onda nel 2016, costituisce un cross over con Empire. È la storia di un trio di giovani cantanti di Atlanta. Il gruppo cerca di conquistare il successo, facendosi spazio nel mondo della musica. Le protagoniste della serie tv sono Star, 18enne che ha trascorso l’infanzia in varie case famiglia, Simone, sorella di Star, e Alexandra, migliore amica di Instagram di Simone. Le tre cantanti scopriranno presto che tutto ha un prezzo: soprattutto il successo.

Serie tv realizzata come un falso documentario, in cui si osserva l’immagine della famiglia occidentale contemporanea, con un focus sulle diverse caratteristiche personali e caratteriali, nonché etniche e sessuali.

Il grande successo ha ispirato numerosi remake anche in altri Stati.

La serie ha ottenuto diversi riconoscimenti ai GLAAD Media Awards, premi destinati alle produzioni che contribuiscono alla sensibilizzazione alle tematiche LGBT. Particolarmente rilevante è stata la rappresentazione di una famiglia omosessuale, che ha contribuito al dibattito sul tema del matrimonio e dell’adozione per le coppie omosessuali.

A raccontare la storia della famiglia Goldberg, negli anni ottanta, è l’undicenne Adam. La famiglia è composta anche da Beverly, la mamma iperprotettiva, Murray, il padre, Erica, la figlia diciassettenne, Barry, il figlio sedicenne e Al “Pops” Solomon, il nonno.

È stata confermata la realizzazione della quarta e della quinta stagione.