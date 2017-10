Pitbull rilascia Por Favor con le Fifth Harmony. Leggi il testo e ascolta il brano

Pitbull avrà detto “Por Favor” anche alle Fifth Harmony per accettare questa collaborazione?

Pitbull e le Fifth Harmony hanno un legame molto spagnolo nella loro nuova collaborazione “Por Favor” (che significa “per favore” in italiano). Probabilmente questa canzone farà parte del nuovo album di Pitbull che uscirà nel 2018 oppure verrà incluso in un EP.

Sentire le Fifth Harmony cantare con un accento spagnolo è piacevole. La loro voce è seducente sulla produzione melodica firmata da Pitbull. Il rapper cubano si dedica ad altro lasciando il ritornello ad Ally, Dinah, Lauren e Normani – i nomi delle ragazze Fifth Harmony – mentre lui si occupa dei versi energici e sensuali.

Un semplice per favore può cambiare molti aspetti di una conversazione, non trovate?

Pitbull – Por Favor ft. Fifth Harmony (Testo):

Mr. Worldwide

With the beautiful, sexy, sophisticated Fifth Harmony

I already seen mama need a TLC

Sí, and I ain’t too proud to beg just like TLC

I got a good head on my shoulders if you know what I mean

That’s when I called her over and told her “Mami ven aqui”

¿De dónde eres, cuál es tu nombre?

¿Tienes novia, o buscas hombre?

Por favor, disculpa todas las preguntas

Que lo único que quiero es un besito en la punta, pretty, please

Said, please, mama said be polite (dame un besito, mami)

Said, please, solo quieres sanar

I’ll do anything if you say por favor

Lo hago todo si me dices por favor (por favor)

Yeah, I like the way it sounds, [?] Haz lo que quieras si me dices por favor

Ella me dijo “Número uno, mi nombre es Johanna”

¿Y de qué punta tu hablas? Punta Cana

No mama, de la punta de mi nariz

Yo me pillo un french kiss, en la punta de París

Estoy loco, y un poco suelto

Coco quemao’, y un poco fresco

Pero dame un besito en la punta, por favor

Mami, me lo merezco, pretty please

Said, please, mama said be polite (dame un besito, mami)

Said, please, solo quieres sanar

I’ll do anything if you say por favor

Lo hago todo si me dices por favor (por favor)

Yeah, I like the way it sounds, [?] Haz lo que quieras si me dices por favor

Mami, dame eso, sexy (¿que tú quieres?)

Mami, dame besos, rico

Mami, dame eso, sexy (mmm)

Mami, dame besos, rico (¿que tú quieres?)

Mami, dame eso, sexy (¿eso?)

Mami, dame besos, rico

Mami, dame eso, sexy

Mami, dame besos, rico

Said, please, mama said be polite (Tell me, if you tell me)

Said, please, solo quieres sanar (If you want this tonight)

I’ll do anything if you say por favor (I’ll do anything)

Lo hago todo si me dices por favor (por favor)

Yeah, I like the way it sounds, [?] Haz lo que quieras si me dices por favor

I’ll do anything if you say por favor

Lo hago todo si me dices por favor (por favor)

Yeah, I like the way it sounds, [?] Haz lo que quieras si me dices por favor

Ven mamita, pa’ dártelo

Despacito, suavesito, rico

Como arroz con huevo frito

Por favor