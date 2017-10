Clown il 31 Ottobre… Clown ovunque.

La proposta di Burger King per la notte più paurosa dell’anno. Ma nonostante l’idea da brivido, non è indifferente l’ironia in questo gesto: panino gratis a tutti quelli vestiti da clown.

Si dice infatti, che il clown Pennywise di IT abbia una certa somiglianza con il fondatore del Mc Donald’s.

Martedì 31 ottobre dalle 19:00 all’1:00 in occasione della promozione Scary Clown Night, le prime 500 persone che si recheranno nei ristoranti Burger King vestiti da clown riceveranno in omaggio un panino Whopper. Non basterà solo una parrucca o un naso rosso per spaventare la crew di BK, il travestimento dovrà essere autentico e terrificante!

“Da Burger King siamo così, ci piace scherzare senza prenderci troppo sul serio. Le nostre campagne di Halloween hanno fatto il giro del mondo spaventando e divertendo al tempo stesso. I nostri panini piacciono a tutti e proprio perché nei nostri ristoranti puoi essere chi vuoi “a modo tuo”, noi non li neghiamo a nessuno, nemmeno ai clown!”

ha commentato Ilaria Abrate capo Marketing and Communication di Burger King Italia.

La campagna è stata lanciata con un video che enfatizza la coulrofobia (la paura dei pagliacci)

Pochi elementi semplici ed efficaci per un risultato da brividi: una strada buia, una bicicletta dal cigolio sinistro e l’incontro con la figura che negli ultimi tempi sta terrorizzando il mondo. Un clown, anzi, decine di clown!