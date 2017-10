Last Flag Flying | Recensione | Trailer | Trama

Scheda del Film:

Titolo: Last Flag Flying

Genere: Drammatico;

Cast: Steve Carell, Bryan Cranston, Laurence Fishburne;

Regia: Richard Linklater;

Sceneggiatura: Richard Linklater, Darryl Ponicsan;

Anno: 2017

Durata: 124 minuti;

Un viaggio inaspettato, folle e carico di riflessioni di tre vecchi amici ritrovati che condividono segreti mai confessati e ricordi di una guerra insensata. Come tutte le guerre di ieri e di oggi.

Recensione del film Last Flag Flying

Il film “Last Flag Flying” affronta un argomento molto importante, come quello della perdita di un figlio, ma lo fa in modo così particolare, che non si può far altro che adorarlo.

La storia racconta di tre vecchi amici, Sal, Larry e Mueller che si incontrano dopo decenni. Da giovani sono stati Marines e hanno combattuto insieme in Vietnam. Legati da un segreto mai del tutto svelato, un segreto che continua a tormentarli, i tre si ritrovano adulti e totalmente cambiati.

Sal gestisce un bar ed è sostanzialmente rimansto un bambinone dalla battuta pronta; Mueller è diventato un Pastore e ha dedicato la sua vita al Signore; Larry ha perso sua moglie Mary per un cancro e, scopriremo che, ha deciso di rintracciare i suoi vecchi amici per chiedere loro di accompagnarlo a prendere la salma di suo figlio, morto a Baghdad.

Inizia così un viaggio ricco di sorprese e colpi di scena, un viaggio che non è solo uno spostamento geografico, ma un tuffo nei ricordi e nel passato dei tre protagonisti, e nel presente degli attuali conflitti.

S’incrociano in questo modo due generazioni, due guerre diverse ma sostanzialmente uguali a tutte le guerre del mondo. Ancora una volta Linklater mette sul tavolo temi a lui cari, le radici di una nazione, quella degli Stati Uniti d’America che “gioca alla guerra” con il mondo. Il film si impone quindi come una metafora bellissima dell’essere uomini in un mondo di poteri più forti, e lo fa senza dimenticare l’ironia, senza mancare di guardare le varie sfaccettature dell’animo umano.

Il Cast di Last Flag Flying

Il cast del film è a dir poco perfetto. I tre protagonisti, Sal, Larry e Mueller, sono interpretati rispettivamente da Brian Cranston (conosciuto da tutti come Mr. White di Breacking Bad), Steve Carell e Laurence Fishburne. Il trio di attori sembra essere perfetto per incarnare tre personaggio diversi ma uniti da qualcosa di più grande.

Mentre Cranston traghetta l’azione con ironia, Carell ci delizia con un ruolo delicato pieno di momenti intensi ed intimi. Infine Fishburne, nei panni di un fedele Pastore, si conferma come pilastro narrativo e non solo. Si può affermare, senza ombra di dubbio, che il connubio tra i tre interpreti è il migliore che si potesse mai mettere in piedi. Molto della buona riuscita del film è da riconoscere a loro.

Un film che tratta temi importanti ma che non mancherà di farvi ridere. Assolutamente da vedere!