Bjork e la copertina dell’album Utopia, perfetta per Halloween

Il prossimo album ‘Utopia’ uscirà a Novembre

Il nono album dell’icona islandese all’avanguardia uscirà il 24 Novembre e sarà incluso il nuovo singolo ‘The Gate’. Artisticamente parlando, quest’album vedrà l’intervento di Jesse Kanda, la quale creerà scene fantasiose e colorate.

Ecco cos’ha detto Bjork in merito al nuovo disco:

“Sono completamente umile nell’annunciare l’uscita del mio prossimo album per la fine di Novembre. Non vedo l’ora che voi lo ascoltiate. La talentuosa Jesse Kenda ha fatto uno straordinario lavoro artistico che ha visto la collaborazione mia e di James Merry.”

Bjork ha pubblicizzato la cover art del suo prossimo e nono album in studio “Utopia” oggi, perché sapeva che Halloween sarebbe stata la giornata perfetta per farlo. Basta guardare la copertina, sopra, per capirlo. Quella copertina è nata per essere pubblicata ad Halloween. In pratica rappresenta il costume che Bjork indossava a una festa di Halloween. Che ne dite? Vi piace?