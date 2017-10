Pharrell Williams produrrà il film horror “Survive The Night”

Pharrell Williams, uno dei produttori di maggior successo dell’era contemporanea, ha annunciato la decisione di investire in un film horror. Con Survive The Night, basato sul romanzo di Danielle Vega, porterà sullo schermo la storia di un gruppo di ragazze adolescenti, rimaste intrappolate durante la notte di Halloween.

Nel romanzo di Danielle Vega, pubblicato nel 2015 e collocato a pieno titolo nella letteratura horror per adulti, il cadavere di una delle ragazze si trova in un tunnel sotterraneo, tra i ratti che ne divorano la carne. I suoi amici pensano che sia ancora con il fidanzato: la forte musica della festa non aveva permesso loro di notare il suo allontanamento.

Un gruppo di ragazze si allontana sola nella notte buia di New York, convinte che nulla di malvagio possa accadere loro. È proprio a quel punto che si ritrovano nel sotterraneo in cui giace senza vita il corpo della prima ragazza.

Disperate, le ragazze cercano di uscire dal sotterraneo per chiedere aiuto, ma ogni via d’uscita è bloccata e viene a crearsi un clima di angoscia in cui i luoghi non fanno altro che riprodurre buio e rumore.

Il gruppo di collegiali capisce, allora, la cosa più inquietante: forse qualcuno li ha intrappolati e vuole usarli.

“Atlantis”, il musical sull’infanzia di Williams

Pharrell Williams sta già lavorando, in collaborazione con Fox, sulla produzione di un altro film, il musical

Atlantis, che racconterà la sua infanzia. La regia di Atlantis sarà affidata a Michael Mayer.

L’infanzia e la gioventù di Pharrell Williams sarà raccontata traendo ispirazione dall’opera Romeo e Giulietta e sarà ambientato a Virginia Beach, dove nacque il 5 aprile 1973. È qui che incontrerà nell’ambito di un laboratorio di jazz, Chad Hugo. William suona la batteria, Hugo il sassofono tenore e, insieme a Shae Haley e Mike Etheridge, fonderanno negli anni Novanta il quartetto The Neptunes.

Tra i film prodotti anche la storia di una scienziata afroamericana

Non si tratta certo di un debutto nel cinema. Williams ha infatti già prodotto due film Dope – Follia e riscatto e Il diritto di contare. Quest’ultimo, diretto da Theodore Melfi e distribuito in Italia dall’8 marzo 2017., racconta la storia vera della scienziata afroamericana Katherine Johnson, che collaborò con la NASA, in un’epoca in cui molti ancora erano i pregiudizi verso le donne, soprattutto se afroamericane. La scienziata riuscì a sfidare tutti, collaborando ad un progetto molto importante per gli Stati Uniti: la missione Apollo 11.