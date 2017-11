Esordio Stasera CasaMika tra il varietà, la musica e gli ospiti

Nella prima puntata della nuova edizione del programma Stasera CasaMika gli ospiti sono stati di peso. Non solo Elisa e Dita Von Teese, ma anche Rita Pavone, che ha portato il pubblico negli anni Sessanta.

Rita Pavone e un tuffo negli anni Sessanta

Mika lascia il suo smartphone nelle mani di due ragazzi e li invita ad utilizzarlo per scoprire la storia dell’Italia. Sullo schermo dello smartphone appare l’avviso di chiamata di Rita Pavone, che si materializza in studio quando i due ragazzi rispondono.

Il cantante di origini libanesi duetta con Rita Pavone nella grintosa Fortissimo, prima di iniziare il racconto dei viaggi. L’intervista a Rita Pavone si svolge su una cartina, per tracciare il suo percorso nel mondo passeggiando tra gli Stati riprodotti. Dall’Italia, Rita Pavone si è spostata in Germania, in Francia, negli Stati Uniti d’America fino ad arrivare in Brasile e Argentina. Dall’America Latina si è poi spostata prima in Israele, poi in Russia e in Australia. Un mondo intero, attraversato in lungo e in largo fin da ragazzina, per proporre la sua musica, grazie alla quale riesce a sentirsi un gigante sul palco, nonostante l’altezza non sia proprio la sua caratteristica principale.

Poi i due iniziano a duettare: Rita Pavone sceglie le canzoni che le più le piacciono e Mika quelli più celebri.

Lezioni di burlesque con Dita Von Teese

Sul palco insieme a Mika anche un’artista internazionale: Dita Von Teese, richiestissima pin-up, che si esibisce e spoglia Mika, lasciandolo completamente nudo. A coprire il conduttore restano soltanto simbolici diamanti. Intervistata dal padrone di casa, la pin-up ha dichiarato di divertirsi molto sul palco: “Vengo da una piccola città agricola del Michigan, sono bionda e mi sono inventata il mio glamour. Quello che fa un buon striptease è la persona che sei e il carattere che hai, tanti diversi tipi di donne, per altezze, forme, etnie, possono farlo”. Ecco allora che a comparire sul palco è Luciana Littizzetto che, in tenuta da sub, si è detta pronta ad apprendere le regole di base del burlesque.

Ospite della serata anche la cantante Elisa, che ha regalato al pubblico la canzone Ogni istante, scritta per celebrare i suoi venti anni di carriera.