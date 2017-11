La trama di The Predator rivelata da Thomas Jane

Shane Black è stato protagonista nel classico film sci-fi di John McTiernan uscito nel 1987 e ora continua il suo lavoro nel franchising come regista e co-sceneggiatore di questo nuovo progetto che si chiamerà “The Predator“, un sequel che mostrerà un nuovo gruppo di esseri umani che dovrà vedersela contro creature sofisticate provenienti dallo spazio.

20th Century Fox ha fatto un buon lavoro per mantenere la trama del film nascosta al pubblico, ma una delle stelle del film, Thomas Jane, ha aperto le porte ai fan riguardo la trama di The Predator, che uscirà nei cinema il prossimo anno.

“Interpretiamo questi veterani che provengono da guerre in Afghanistan o Iraq per esempio. Ma siamo tutti pazzi, quindi andiamo all’ospedale per essere curati con dei medicinali specifici. Siamo tutti etichettati come soldati affetti da stress post-traumatico. Siamo in ospedale e seguiamo una terapia di gruppo e, ovviamente, capitano degli imprevisti. Uno di questi è l’arrivo di un soldato interpretato da Boyd Holbrook. Quest’uomo sostiene di aver visto una nave spaziale atterrare sulla terra e, quindi, vorrebbero ucciderlo per questo motivo. Siamo in un bus e vorrebbero eliminarci tutti, ma noi riusciamo ad impossessarci del mezzo e pazzi come siamo, decidiamo di dare la caccia a questi Predator.”