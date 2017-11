Fedez e J-Ax annunciano un concerto-evento a San Siro

Prima la proposta di matrimonio a Chiara Ferragni durante un concerto, poi l’annuncio della nascita del primogenito della coppia prevista nell’aprile del 2018, ora viene resa ufficiale una data negli stadi e Fedez continua ad essere al centro dell’attenzione mediatica.

La coppia musicale composta da Fedez e J-Ax ha infatti confermato la tappa a San Siro nel 2018. Terminerà quindi nello stadio milanese il tour Comunisti col Rolex, con cui la coppia ha promosso il primo lavoro pubblicato il 20 gennaio 2017. Da questo album sono stati tratti molti successi, premiati anche con disco di platino, come il singolo omonimo, ma anche il brano che aveva preceduto la pubblicazione dell’album affermandosi, tra l’altro, come tormentone dell’estate 2016, Vorrei ma non posto. In Comunisti col Rolex è contenuto anche il tormentone dell’estate 2017, Senza Pagare, e Assenzio, che ha visto la partecipazione di Stash, frontman dei The Kolors, e di Levante. Entrambi i brani hanno ottenuti più di un disco di platino, mentre l’ultimo singolo del duo, Sconosciuti da una vita, è stato pubblicato proprio pochi giorni fa.

Il duo proverà a riempire lo stadio, tempio del calcio e della musica, il 1° giugno 2018, dando continuità all’ascesa che sembra ormai incontrollabile. Dopo essersi esibiti in quattro date al Mediolanum Forum di Assago, J-Ax e Fedez tenteranno la chiusura col botto, organizzando per i fans un concerto-evento.

La lite con Levante a X-Factor

Intanto Fedez, giudice di X-Factor e guida della categoria Under Uomini, tra i suoi tanti impegni dovrà trovare il tempo di farsi perdonare dalla collega Levante. Durante la pubblicità della puntata del talent andata in onda la scorsa settimana, tra i due è scoppiata una polemica che ha portato la cantante catanese ad accusare il rapper ribelle di essere un bambino.

Manuel Agnelli, altro membro della giuria, ha provato a placare gli animi, ma i fans dei due giudici non hanno potuto fare a meno di notare che Fedez ha smesso di seguire Levante sui social. Colpa della lite tra colleghi o della gelosia di Chiara Ferragni? Curiosa infatti la coincidenza che insieme al “Segui” sia sparita dal profilo Instagram di Fedez una foto che ritraeva il rapper insieme a Levante. La foto in questione aveva già ottenuto ben 130.000 like, quindi perché rimuoverla?

La speranza è che i due possano chiarire al più presto in modo che non sia messa in discussione la presenza di Levante come ospite sul palco di San Siro, che sarà certamente apprezzata dal pubblico.