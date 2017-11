Le accuse di molestie e assalti sessuali al recista di Hollywood

Il regista di Rush Hour, X Men: The Last Stand e altri.

Il regista Brett Ratner è stato accusato di violenze sessuali, molestie e aggressioni da parte di sei donne.

In un articolo pubblicato su The Los Angeles Times, si parla del regista accusato di aggressioni sessuali. Tra le accuse, l’attrice Natasha Henstridge ha dichiarato che Ratner “la costrinse” ad esercitare del sesso orale quando aveva 19 anni. “Mi ha costretta fisicamente.”

Attraverso il suo avvocato Martin Singer, Ratner negò le pretese.

Olivia Munn, nel frattempo, ha accusato Ratner di essersi masturbato davanti a lei e ha detto: “Sembra che continui ad andare contro lo stesso bullo a scuola che non si arrenderà”. Ma Ratner, attraverso Singer, ha detto che “contestava con forza” le accuse di Munn.

Quattro altre donne hanno anche parlato di abusi fisici o verbali di natura sessuale.

“Stava descrivendo del sesso orale che mi avrebbe fatto e di come ne fosse dipendente”, ha detto l’attrice Jaime Ray Newman del suo incontro. Ancora una volta, Ratner negò la sua storia attraverso il suo avvocato, negando che un simile incidente sia mai accaduto e l’ha chiamato un “reclamo ridicola”.

In una lettera di 10 pagine in risposta al The Times, Singer ha dichiarato:

“Ho rappresentato il signor Ratner per due decenni e nessuna donna ha mai fatto una richiesta contro di lui per una condotta sessuale o per molestie sessuali. Inoltre, nessuna donna ha mai chiesto o ha ricevuto un pagamento finanziario dal mio cliente “.

Nel frattempo, la biografia di Hugo Hefner di Ratner con Jared Leto è stata messa in attesa dopo le accuse. “Siamo profondamente in difficoltà a conoscere le accuse contro Brett Ratner. Troviamo questo tipo di comportamento completamente inaccettabile”, ha detto un portavoce di Playboy in una dichiarazione al The Wrap. “Stiamo mettendo in attesa tutti gli ulteriori sviluppi dei nostri progetti con RatPac Entertainment fino a quando non siamo in grado di rivedere ulteriormente la situazione”.