Prossimi film di Star Wars? Ne avremo ancora per almeno 10 anni

La rinascita del franchise negli ultimi anni ha goduto di grande successo, con l’ultima puntata, The Last Jedi, destinata al successo nei cinema di tutto il mondo il 15 dicembre.

Il futuro appare brillante per i fan di Star Wars visto il prossimo set di film già programmati, con Kennedy – capo di Lucasfilm – che conferma che lo studio ha avuto almeno 10 anni di storie di Star Wars su cui lavorare.

“Stiamo ora seduti, stiamo parlando dei prossimi 10 anni di storie di Star Wars e stiamo guardando in modo narrativo dove potrebbe andare. Storie future dopo l’episodio IX, con questi nuovi personaggi, Rey, Poe, Finn, BB-8. Ma stiamo vedendo di lavorare con persone che sono interessate a entrare nel mondo di Star Wars e che vogliono portarci in luoghi in cui siamo ancora stati, ed è anche eccitante perché è una vasta galassia molto lontana. Le possibilità sono infinite!”