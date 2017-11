Gli U2 hanno presentato una nuova traccia con il titolo di “Get Out Of Your Own Way” e hanno rivelato l’album per il loro prossimo LP ‘Songs Of Experience’.

Scorri qui sotto per vedere ed ascoltare.

Recentemente è stato pubblicato il singolo ‘You’re The Best Thing About Me’, e ora la band ha già condiviso con il pubblico la nuova “Get Out Of Your Own Way”. P

Gli U2 si stanno preparando per pubblicare il loro 14 ° album ‘Songs Of Experience’ che uscirà il 1 dicembre.

È il loro album di follow-up a ‘Songs Of Innocence’ del 2014.

Ascolta ‘Get Out Of Your Own Way’ via Spotify qui.

La copertina di Songs Of Experience:

Tracklist completa di Songs of Experience

1 ‘Love Is All We Have Left’

2 ‘Lights Of Home’

3 ‘You’re The Best Thing About Me’

4 ‘Get Out Of Your Own Way’

5 ‘American Soul’

6 ‘Summer Of Love’

7 ‘Red Flag Day’

8 ‘The Showman (Little More Better)’

9 ‘The Little Things That Give You Away’

10 ‘Landlady’

11 ‘The Blackout’

12 ‘Love Is Bigger Than Anything In Its Way’

13 ’13 (There Is A Light)’

14 ‘Ordinary Love (Extraordinary Mix)’ (Bonus Track)

15 ‘Book Of Your Heart’ (Bonus Track)

16 ‘Lights Of Home (St Peter’s String Version)’ (Bonus Track)

17 ‘You’re the Best Thing About Me’ (U2 vs Kygo) (Bonus Track)

‘Songs of Experience’ è stato inizialmente rimandato dopo la vittoria di Trump, mentre il gruppo si è imbarcato in un tour del 30° anniversario con il loro LP “The Joshua Tree”.

Gli U2 hanno inoltre recentemente parlato di come lo spavento sulla salute del frontman Bono abbia contribuito a modellare il lavoro di songwriting sul loro nuovo album tanto atteso. La band ha rivelato che “l’apocalisse personale e politica si sono riuniti”, nel momento in cui Bono ha dovuto affrontare un “serio” ma non specificato problema di salute.

“Edge non stava blaterando quando ha detto che dovevamo fermarci e realizzare di quello che stava succedendo nel mondo. Semplicemente non ha voluto menzionare ciò che stesse accadendo anche nel mio mondo. Io non voglio entrare troppo nei dettagli, per paura della realtà melodrammatica della TV. Molte persone vivono questi momenti. Io ne ho avuto pochi. Non proprio a questo livello. “

ha detto Bono.

Parlando dell’impatto della paura di Bono, il chitarrista The Edge ha aggiunto: