Ernia: pubblicato il repack “Come uccidere un usignolo/67”

Ernia, uno dei rapper emergenti più apprezzati, si presenta al grande pubblico con il repack Come uccidere un usignolo/67. Si tratta di un cofanetto composto da 2 cd e un totale di 16 canzoni, che ospita grandi nomi della scena rap, come Guè Pequeno nel brano Disgusting. Un lavoro pieno di nuovi contenuti che ripropone in edizione speciale l’album d’esordio, Come uccidere un usignolo, composto da otto tracce, pubblicato in formato digitale lo scorso 2 giugno. Oltre ai brani già pubblicati, Ernia presenta otto brani completamente inediti, per conquistare il suo posto nella scena musicale italiana diventando uno dei grandi nomi del rap del futuro.

Ad accompagnare il rapper milanese in questa ascesa non è solo il solito Guè Pequeno, alla terza collaborazione con Ernia, ma anche l’originale Mecna la cui voce accompagna la traccia Tradimento. In Come uccidere un usignolo/67 è presente il senso di intolleranza nei confronti della società, tipico dell’hip-hop classico riletto in chiave moderna, soprattutto in Pas ta Fête, nel cui testo sono contenute barre come “Questa Britney mi sembra un po’ toxic / Ogni volta che rappo è uno splatter / Perchè io non ho seguito il vento / Ora tutti mi stanno applaudendo/ Pulisco la spalla per le pacche” e “Alzo il braccio perché cerco wi-fi / Parlan tutti di strada coi filtri / Sulla fronta c’hanno scritto “finti” / Un esercito di flowittiti”.

Al via anche il tour instore

Oggi partirà anche il Come Uccidere un Usignolo/67 instore tour, che vedrà la prima tappa a Milano, presso la Mondadori di Piazza Duomo. Seguiranno Roma, dove il 4 novembre Ernia incontrerà i fans alla Discoteca Laziale; poi Napoli presso la Feltrinelli della Stazione Centrale, il 6 novembre. Il 7 novembre il rapper farà tappa prima a Firenze, presso la Galleria del disco, e poi a Bologna, presso la Feltrinelli di Piazza Ravegnana. Anche l’8 novembre sono previste due tappe: una a Monza, presso la Feltrinelli di via Italia, e poi a Torino presso il megastore Mondadori, in via Monte di Pietà. L’instore tour si chiuderà a Varese, il 9 novembre presso il Varese dischi.

Il testo del brano “Tradimento”

[Ritornello: Ernia]

Tradimento

Forse perché io non ci sto dentro

Forse perché io non me la sento

Prego il Dio tradimento

Forse perché aspetto il mio momento

Forse sono in forse già da tempo

[Strofa 1: Ernia]

Perdonami il disagio ma

Nel cuore mio un randagio

Bevendo dalla ciotola di tutte

Mi sento a mio agio

Un massaggio con l’arnica

Un passaggio nell’aldilà

L’assaggio dell’inverno dentro alla cassa toracica

Dolce nel mio letto

Un fumè di pare sfocia dal mio setto

So che ho fatto male, difficile ammetterlo

Una doccia non fa effetto

Almeno per il momento

Il peso vero delle colpe sono piume sopra al petto

In un mondo di fabbriche

Per amare usiamo tattiche

Per paura, perché a odiarci siamo macchine

Io amo a modo mio

Impara come sono io

Nel silenzio che così in silenzio ci sto solo io

[Bridge: Mecna]

Mi chiedi quanti anni ho

Tra falsità e promesse consumate dal tempo

E dimmi quanti anni ho

Ognuno con la faccia che si indossa più spesso

Ed io non ero così

Però poi tutto cambia è vero

Ed io non riconosco più chi sono

Di te non mi ricorderò

[Ritornello: Ernia]

Tradimento

Forse perché io non ci sto dentro

Forse perché io non me la sento

Prego il Dio tradimento

Forse perché aspetto il mio momento

Forse sono in forse già da tempo

[Strofa 2: Ernia]

Perdonami i capelli

Sono di fianco al porta ombrelli

Sul pianerottolo di casa suono gli altri campanelli

E soffro per gli affetti, si beh

No non per i soldi, perché

Non so pianger mai per ciò che non può pianger per me

No non era il caso dicono

Quasi mettersi in pericolo

Ma lo è molto di più se stare insieme sembra un vincolo

E fin da piccolo cerco svincolo dal vicolo

Le parole che dico tienle strette in un ventricolo

Hey boccia per i pesci nella quale affogo

Ogni pettine già usato ha qualche nodo

Più difficile non farlo

Ti sussurro d’altro canto

Cerco di essere felice prima che tu mi chieda

[Bridge: Mecna]

Mi chiedi quanti anni ho

Tra falsità e promesse consumate dal tempo

E dimmi quanti anni ho

Ognuno con la faccia che si indossa più spesso

Ed io non ero così

Però poi tutto cambia è vero

Ed io non riconosco più chi sono

Di te non mi ricorderò

[Outro: Mecna]

Ed io non ero così

Ed io non ero così

Ed io non ero così

Ed io non ero così

Mi chiedi quanti anni ho

Tra falsità e promesse consumate dal tempo

E dimmi quanti anni ho

Ognuno con la faccia che si indossa più spesso

Ed io non ero così