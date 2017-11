“La casa di famiglia”: arriva al cinema la commedia con Lino Guanciale

Arriverà il 16 novembre nelle sale cinematografiche La casa di famiglia, commedia che segnerà il debutto alla regia di Augusto Fornari. Già apprezzato attore di teatro e cinema, propone ora al pubblico un’opera che assicura grande divertimento. La casa di famiglia è tratta da un’opera teatrale di Augusto Fornari, che nella sua carriera ha fatto parte del cast di numerosi film di successo, come Basilicata coast to coast diretto da Rocco Papaleo e distribuito nel 2010. Nella carriera di Augusto Fornari anche il film scritto e diretto da Woody Allen, To Rome with love (2012) e Il Principe abusivo (2013), film d’esordio di Alessandro Siani alla regia.

La storia è quella di quattro fratelli Alex, Oreste, Giacinto e Fanny, che hanno vissuto in una villetta di campagna, potendo contare su una famiglia agiata. Pur essendo stati educati secondo gli stessi principi, conducono vite totalmente diversi. Quando uno di loro, Alex, si trova in difficoltà economica, insieme decidono di vendere la casa paterna. Sergio, il loro padre, si trova infatti in coma da molti anni. Ma proprio il giorno dopo la firma dal notaio, necessaria per la vendita della villetta, il padre si risveglia. I dottori consigliano di far tornare l’uomo alla sua normale vita quotidiana, circondato dagli oggetti a lui più cari e dai figli. Inizia quindi una serie di gag e colpi di scena, anche se non mancheranno momenti di riflessione e nostalgia. I quattro fratelli fingeranno di non aver mai venduto la villetta, recuperando i mobili del padre e addirittura il suo cagnolino.

Nel cast anche Lino Guanciale

Nel cast, oltre a Matilde Gioli, nel ruolo di Fanny, e Stefano Fresi, in quello di Oreste, anche Luigi Diberti, che interpreta Sergio. A Nicoletta Romanoff è stato invece affidato il ruolo della simpatica badante russa. Ad interpretare il ruolo di Alex, il figlio caduto in disgrazia, è Lino Guanciale, che continua ad affermarsi nel cinema italiano.

Dopo aver esordito a teatro nello spettacolo Romeo e Giulietta diretto da Gigi Proietti, è entrato a far parte del cast della fiction di successo Che Dio ci aiuti, trasmessa su Rai 1. Sempre su Rai 1 sarà trasmessa La dama velata, fiction del 2015 di cui è protagonista. Nello stesso anno vince il Premio Flaiano come attore rivelazione dell’anno. La casa di famiglia sarà il diciassettesimo film della carriera dell’attore abruzzese, che tornerà anche in tv nei panni dell’avvocato, nella seconda stagione di Non dirlo al mio capo (con Vanessa Incontrada e Giorgia Surina) e del medico legane in L’Allieva (con Alessandra Mastronardi).

Guarda il trailer ufficiale del film “La casa di famiglia”