Mancano solo 7 giorni all’uscita del prossimo album di Taylor Swift Reputation e nel frattempo possiamo gustarci un’anteprima con una nuova traccia uscita oggi: Call It What You Want. Il quarto estratto dal nuovo album.

Ascolta ‘Call It What You Want’

Questa risulta essere la canzone più romantica e personale di questa fase della carriera di Taylor e racconta la storia d’amore con il suo fidanzato, l’attore britannico Joe Alwyn, descritta nel brano come un “sogno a occhi aperti“.

Testo di ‘Call It What You Want’

Ohh-ohh, ohh-ohh, ohh-ohh, ohh-ohh (x4)

[Verse 1] My castle crumbled overnightI brought a knife to a gunfightThey took the crown but it’s alrightAll the liars are calling me oneNobody’s heard from me for monthsI’m doing better than I ever was [Chorus2] Cause…My baby’s fit like a daydreamWalking with his head downI’m the one he’s walking toSo call it what you want, yeahCall it what you want toMy baby’s fly like a jet streamHigh above the whole sceneLoves me like I’m brand newSo call it what you want, yeahCall it what you want to [Verse 2] All my flowers grew back as thornsWindows boarded up after the stormHe built a fire just to keep me warmAll the drama queens taking swingsAll the jokers dressing up as kingsThey fade to nothing when I look at himAnd I know I make the same mistakes every timeBridges burn, I never learnAt least I did one thing rightI did one thing rightI’m laughing with my loverMaking forts under coversTrust him like a brotherYeah, you know I did one thing rightStarry eyes sparking up my darkest night [Chorus2] My baby’s fit like a daydreamWalking with his head downI’m the one he’s walking toSo call it what you want, yeahCall it what you want toMy baby’s fly like a jet streamHigh above the whole sceneLoves me like I’m brand new(Call it what you want, call it what you want, call it)So call it what you want, yeahCall it what you want to [Bridge4] I want to wear his initial on a chain round my neckChain round my neckNot because he owns meBut ‘cause he really knows meWhich is more than they can say, II recall late November, holding my breathSlowly I said, “You don’t need to save meBut would you run away with me?”Yes (would you run away?) [Chorus2] My baby’s fit like a daydreamWalking with his head downI’m the one he’s walking to(Call it what you want, call it what you want, call it)So call it what you want, yeahCall it what you want toMy baby’s fly like a jet streamHigh above the whole sceneLoves me like I’m brand new(Call it what you want, call it what you want, call it)So call it what you want, yeahCall it what you want to [Outro6] (Call it what you want, call it what you want, call it) (x7)

Traduzione di ‘Call It What You Want’

Il mio castello si è sbriciolato durante la notte

Ho portato un coltello a una pistola

Prendono la corona, ma va bene

Tutti i bugiardi mi definiscono una

Nessuno mi ha sentito da mesi

Sto meglio di quanto non sia mai stata

Perché…

Il mio tesoro si adatta perfettamente a un sogno ad occhi aperti

Camminando con la testa giù

Sono quella verso cui sta camminando

Quindi chiamalo come vuoi, sì

Chiamalo come vuoi

Il mio tesoro vola come una corrente a getto

In alto, sopra l’intera scena

Mi ama come fossi nuova di zecca

Quindi chiamalo come vuoi, sì

Chiamalo come vuoi

Tutti i miei fiori sono cresciuti come le spine

Le finestre con sigillate con assi di legno dopo la tempesta

Ha appiccato un incendio solo per farmi stare al caldo

Tutte le regine del dramma stanno traballando

Tutti i pagliacci si vestono come re

Svaniscono nel nulla quando lo guardo

E so che faccio gli stessi errori ogni volta

I ponti bruciano, non ho mai imparato

Almeno ho fatto una cosa giusta

Ho fatto una cosa giusta

Sto ridendo con il mio amante

Facendo fortificazioni sotto le coperte

Gli credo come a un fratello

Sì, sai che ho fatto una cosa giusta

Gli occhi stellati che scintillavano durante la mia notte più oscura

Il mio tesoro si adatta perfettamente a un sogno ad occhi aperti

Camminando con la testa giù

Sono quella verso cui sta camminando

Quindi chiamalo come vuoi, sì

Chiamalo come vuoi

Il mio tesoro vola come una corrente a getto

In alto, sopra l’intera scena

Mi ama come fossi nuova di zecca

Quindi chiamalo come vuoi, sì

Chiamalo come vuoi

Voglio indossare la sua iniziale su una collana intorno al mio collo

Una collana intorno al mio collo

Non perché mi possiede

Ma perché mi conosce veramente

Che è più di quanto possano dire, io

Ricordo la fine di novembre, trattenendo il mio respiro

Lentamente ho detto: “Non devi salvarmi

Ma vorresti scappare con me? ”

Sì (vorresti scappare?)

Il mio tesoro si adatta perfettamente a un sogno ad occhi aperti

Camminando con la testa giù

Sono quella verso cui sta camminando

Quindi chiamalo come vuoi, sì

Chiamalo come vuoi

Il mio tesoro vola come una corrente a getto

In alto, sopra l’intera scena

Mi ama come fossi nuova di zecca

Quindi chiamalo come vuoi, sì

Chiamalo come vuoi, chiamalo

Chiamalo come vuoi, Chiamalo come vuoi, chiamalo (x7)