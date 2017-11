Un impiegato di Twitter ha disattivato l’account di Donald Trump

A volte, si sa, il nostro lavoro ci mette in condizioni di avere a che fare con cose che proprio non mandiamo giù. Magari sarà stato lo stesso per quest’uomo che ha lavorato per Twitter per tanti anni e nel suo ultimo giorno ha deciso di “Make America great again”… almeno per pochi minuti. Esattamente 11.

Questo impiegato ancora anonimo, nel suo ultimo giorno di lavoro, ha eliminato “per sbaglio” l’account del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dal social network Twitter.

Inizialmente, l’account ufficiale di Twitter ha parlato di questo imprevisto come un “errore umano”, ma poco dopo è stata rivelata la verità.

Through our investigation we have learned that this was done by a Twitter customer support employee who did this on the employee’s last day. We are conducting a full internal review. https://t.co/mlarOgiaRF — Twitter Government (@TwitterGov) November 3, 2017

Certo è che quest’uomo sta ricevendo numerosi complimenti dal popolo di Twitter.

Qualcuno si è divertito immaginando il CV di quest’uomo che da oggi in poi inserirà “Nel mio ultimo giorno di lavoro ho eliminato l’account di Trump da Twitter”

Assunto immediatamente!

Out there is a prospective employer who'll read a CV containing the phrase 'at my last job I shut down Trump's Twitter'. YOU'RE HIRED! — Simon Pegg (@Simon_Pegg) November 3, 2017

Ted Lieu, membro della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti d’America, ha offerto una pizza a quest’uomo.

Dear Twitter employee who shut down Trump's Twitter: You made America feel better for 11 minutes. DM me & I will buy you a Pizza Hut pizza. https://t.co/ruzaVBcQp1 — Ted Lieu (@tedlieu) November 3, 2017

Il commento di Trump, ovviamente, non si è fatto attendere: