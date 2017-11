Christina Aguilera, Pink & Gwen Stefani nella colonna sonora di Served Like A Girl

Christina Aguilera, Pink & Gwen Stefani sono tutte e tre presenti nella colonna sonora del documentario “Served Like A Girl”… puoi ascoltare le loro canzoni qui sotto.

La colonna sonora del documentario del 2017 “Served Like A Girl” (diretto da Lysa Heslov, fornisce uno sguardo sincero seguendo la storie di alcune donne americane che hanno prestato servizio in Iraq e in Afghanistan) è disponibile nei negozi digitali da ieri.

La colonna sonora di Served Like a Girl include canzoni nuovissime create da tre artiste top della musica mondiale: Christina Aguilera, Gwen Stefani e Pink. Queste tre canzoni (quelle più importanti della colonna sonora) sono state scritte e prodotte dalla talentuosa Linda Perry. La canzone di Christina Aguilera è intitolata “America“; “Medicine Man” è invece quella di Gwen Stefani e infine abbiamo “Halfway Gone” di Pink.

America di Christina Aguilera

Halfway Gone di Pink

Medicine Man di Gwen Stefani

“Halfway Gone” è una traccia inedita che proviene dall’album “Try This”. Questa canzone ha infine trovato il suo vero scopo sulla colonna sonora del documentario “Served Like A Girl“.

Qui sotto trovi la colonna sonora su Amazon al prezzo di 9,99 euro. Qual è la vostra canzone preferita tra le tre?