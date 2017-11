12 film da vedere a Natale con tutta la famiglia

12 film di Natale che ti faranno emozionare insieme ai tuoi parenti

Non manca molto al Natale 2017, quindi è giunto il momento di preparare il panettone/pandoro e la cioccolata calda. Cosa manca per rendere la serata perfetta? I parenti certo e soprattutto, un buon film di Natale adatto a tutta la famiglia. In questo articolo ho raccolto 12 film natalizi che probabilmente metteranno d’accordo ognuno dei vostri familiari.

1. Just Friends – Solo Amici

Ormai non è un segreto che Ryan Reynolds sia divertente – basti vedere Deadpool – e in questo film, in cui interpreta un ex teenager in sovrappeso che inavvertitamente ritorna nella sua città natale per le vacanze, da il meglio di se in fatto di comedy. Anna Faris come pop-star di talento gli fa compagnia. Anche se, la prestazione di quest’ultima, non è affatto brillante.

2. Love Actually – L’amore davvero

“Per me, tu sei perfetto”, racconta una frase del film, ma è anche il modo in cui molti appassionati di cinema descrivono questo divertente film di Natale, ovviamente parlando del genere commedia natalizia.

3. Elf – Un elfo di nome Buddy

Will Ferrell è divertente come Buddy, un uomo allevato da alcuni elfi che si trovano nel Polo Nord. Si reca a New York alla ricerca di qualcosa di nuovo e scopre che la vita al di fuori del mondo Natalizio è spaventosa, ma forse anche divertente.

4. Gremlins

Un giovane riceve una creatura carnosa e pelosa chiamata mogwai come regalo, ma non riesce a seguire una delle tre regole: nutrire l’animale misterioso dopo la mezzanotte. Questo porta alla rapida nascita di creature maligne, che sono i Gremlins distruttivi. Una volta che finirà il film, spererete di trovare un mogwai sotto il vostro albero di Natale.

5. La neve nel cuore

Sicuramente non è la sceneggiatura migliore di tutti i tempi, ma il cast composto da Sarah Jessica Parker, Rachel McAdams e Diane Keaton è veramente stellare. Guardalo insieme ad un bicchiere di vino rosso e non noterai nemmeno uno dei suoi difetti.

6. Die Hard

Sì, è un film d’azione, ma dato che è pieno di riferimenti natalizi, lo si può considerare come un film di Natale. Quali sono questi riferimenti? Inizia il 24 dicembre e la festa purtroppo è andata male. C’è la neve. La colonna sonora include “Winter Wonderland”. Diventa difficile non inserirlo tra i film da vedere a Natale.

7. Mamma Ho Perso L’Aereo

La magia di questo film è magnetica e ci fa capire quanto è importante la famiglia e trascorrere il natale insieme ai propri cari. L’importanza della famiglia è il fiore all’occhiello di questo film, unita ad una buona dose di humor grazie al bambino di 8 anni Kevin McCallister.

8. Polar Express

Basato sul libro per bambini di Chris Van Allsburg, Polar Express è una storia di avventura che si sviluppa attorno a un tour in treno verso il Polo Nord. Completamente Magico.

9. About a Boy – Un ragazzo

Hugh Grant interpreta un uomo-figlio viziato che vive grazie alle royalty della canzone di Natale incisa da suo padre. Quando incontra un ragazzo che partecipa a un gruppo di sostegno per genitori single, finalmente comincia a crescere.

10. Harold & Kumar – Un Natale da ricordare

Se Die Hard può entrare in questa lista, lo stesso discorso vale per questa commedia d’avventura diretta da Todd Strauss-Schulson. Il film segue i personaggi Harold e Kumar nel loro viaggio alla ricerca di un nuovo albero di Natale.

11. The Best Man Holiday

Alcuni amici del college si riuniscono per le vacanze, rivivendo con gioia l’amore e i drammi avvenuti in passato.

12. A Christmas Story – Una storia di Natale

Forse è uno dei classici più belli per quanto riguarda i film sul Natale. È uscito nel 1983 ed è stato diretto da Bob Clark. Nel 2012 hanno deciso di inserirlo nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti d’America. Un classico immortale.

Spero che questa lista che include i film da vedere a Natale vi sia piaciuta. Fatemi sapere qual è il film che avete scelto di vedere con tutta la famiglia. Buon Natale a tutti!