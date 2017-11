Reputation di Taylor Swift ha già venduto 400,000 copie – e non è ancora uscito.

Boom di prenotazioni per il nuovo album Reputation di Taylor Swift

Oggi siamo a meno di una settimana dopo l’annuncio dell’uscita del sesto album di Taylor Swift. Ti aspettavi che non facesse record anche questo? Beh, ti sbagliavi

L’album non è ancora in vendita e sono già state vendute oltre 400.000 pre-vendite – che, se te lo stavi chiedendo, è in realtà due volte più pre-ordinato rispetto all’ultimo album di Swift 1989.

E quell’album è diventato l’album più venduto da circa un decennio.

Le pre-vendite includono le copie vendute da Target, Walmart, Amazon, iTunes e il sito web di Swift, mentre Target ha anche confermato che Reputation è già il suo album che ha raccolto più prevendite che mai.

Quindi non abbiamo dubbi che Reputation sarà in grado di superare i precedenti album di Swift 1989 (2014), Red (2012) e Speak Now (2010), tutti riusciti a vendere oltre un milione di copie nella loro prima settimana di vendita.

In conclusione, non ci resta altro che dire… Are you ready for it?

L’emozione per il nuovo album di Swift è cresciuta costantemente, dal momento in cui la cantante ha rilasciato i video teaser ad agosto.

Da allora, Taylor ha lanciato quattro canzoni dal suo nuovo album, tra cui YouTube che ha visto il record di ‘Look What You Made Me Do’, ‘… Ready For It?’, ‘Gorgeous’ e, la traccia più recente ‘Call it what you want’.

Tutto ciò fa parte della nuova era di Taylor, che comprende anche riferimenti alla sua discussione con Kim Kardashian e Kanye West nei suoi testi e combatte contro le critiche.

Reputation sarà ufficialmente rilasciato venerdì (10 novembre).