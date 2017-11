Giorgia – Oronero Live 2018: date, biglietti e info sui concerti

Oronero Live torna con un seconda parte di concerti. Dopo lo stop nei mesi estivi, Giorgia torna con nuove date e tappe per il 2018, ecco quali saranno

Finalmente siamo stati messi a conoscenza delle nuove tappe dell’Oronero Live di Giorgia. Dopo una prima parte di concerti che sono stati un sold out dopo l’altro, l’artista aveva annunciato lo stop per tutti i mesi estivi, e infatti così è stato. Ma ora siamo pronti per una seconda ondata di live, che avranno inizio a marzo 2108.

Date e Tappe dell’Oronero Live 2018

Le tappe dell’Oronero Live 2018 saranno 6, o almeno sono queste quelle che vengono confermate per il momento. Le prime due saranno il 2 e il 3 marzo al Palalottomatica di Roma; la terza e la quarta invece saranno il 7 e 8 marzo al Mediolanum Forum di Milano; infine il 12 e 13 marzo la grande chiusura alla Kioene Arena di Padova.

Tre grandi tappe per 6 date che sicuramente avranno il grandissimo successo di quelle che le hanno precedute. L’album Oronero di Giorgia ha infatti esordito il 30 settembre 2016, e da allora ha raccolto soltanto grandi successi. A partire dai diversi singoli rilasciati nel tempo, Vanità, prima e Credo poi, che è diventato disco di platino come singolo dell’estate, infine Scelgo Ancora Te.

Biglietti e prevendita

Come annunciato nel comunicato ufficiale, le vendite dei biglietti saranno in presale a partire dall’8 novembre 2017. Per poter accedere e quindi comprare il biglietto prima di tutti, bisognerà iscriversi a Vivo Concerti, e comprare il biglietto entro 24 ore a partire dalle 10 dell’8 novembre.

Diversamente, i biglietti saranno disponibili su TicketOne dalle 10 del 9 novembre, e in tutti i punti vendita autorizzati.

I prezzi

I prezzi dei biglietti per il 2 e 3 marzo 2018 al Palalottomatica di Roma sono i seguenti:

Poltronissima GOLD – €65,00 + €9,75 diritti di prevendita

Anello A Numerato – €55,00 + €8,25 diritti di prevendita

Anello B Numerato – €40,00 + €6,00 diritti di prevendita

Anello C Numerato – €36,00 + €5,40 diritti di prevendita

Disabili (Anello A Numerato) – €36,00 + €5,40 diritti di prevendita

I prezzi dei biglietti per il 7 e 8 marzo 2018 al Mediolanum Forum di Milano sono i seguenti:

Prima Platea Numerata: €70,00 + €10,50 diritti di prevendita

Seconda Platea Numerata: €55,00 + €8,25 diritti di prevendita

Anello “A” Numerato – Tribuna Parterre: €70,00 + €10,50 diritti di prevendita

Anello “B” Numerato: €40,00 + €6,00 diritti di prevendita

Anello “C” Numerato: €36,00 + €5,40 diritti di prevendita

I prezzi dei biglietti per il 12 e 13 marzo 2018 alla Kioene Arena di Padova sono i seguenti:

Poltronissima Gold: €70,00 + €10,50 diritti di prevendita

Tribuna Numerata I° Livello: €50,00 + €7,50 diritti di prevendita

Tribuna Numerata II° Livello: €40,00 + €6,00 diritti di prevendita