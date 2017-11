Le audizioni degli attori di Stranger Things: guarda il video

Il giovanissimo cast di attori di Stranger Things ci mostra un video con le loro primissime audizioni per il ruoli che li hanno resi famosi e amati

Stranger Things 2 è uscito circa 10 giorni fa, ma siamo sicuri che la maggior parte dei fan ha già guardato tutte le puntate della nuova stagione. Chi possiede Netflix, piattaforma che ha prodotto e che distribuisce la serie, avrà notato anche la presenza di alcuni episodi chiamati “Oltre Stranger Things” degli incontri con cast, registi e autori per raccontare la serie dietro le quinte.

In uno di questi episodi, viene mostrato il video delle primissime audizioni degli attori del cast, i ragazzi che all’epoca non avevano idea del successo che avrebbero riscosso. Sono piccoli, sconosciuti, e troppo carini. Vogliamo riproporvi qui il video.

Il video delle audizioni degli attori di Stranger Things

Nel video non solo vedremo gli attori Millie Bobby Brown (Undici), Gaten Matarazzo (Dustin), Finn Wolfhard (Mike), Caleb McLaughlin (Lucas) e Noah Schnapp (Will) che fanno il provino, ma anche le loro reazioni oggi. Le immagini sono davvero tenere e divertenti allo stesso tempo.

Ecco com’erano prima del grande successo i giovanissimi attori di Stranger Things.

Per chi non ha ancora guardato la stagione 2 della serie, questo video sarà di sicuro l’incentivo per vedere quanto sono cresciuti, sia nella vita reale che nella storia stessa di Stranger Things. Non sono adorabili?