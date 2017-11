Amici 17: annunciata la composizione del corpo docenti

Il 18 novembre debutterà la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, che sarà trasmesso nella striscia quotidiana su Real Time a partire dal 20 novembre.

A poco meno di due settimane dalla prima puntata dell’appuntamento pomeridiano su Canale 5 sono stati rivelati i nomi dei docenti che accompagneranno i nuovi concorrenti del talent.

Per la sezione Canto sono stati confermati Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco; ad abbandonare la trasmissione sono stati Alex Braga e Fabrizio Moro, che saranno sostituiti da Paola Turci e Giusy Ferreri. Nonostante gli scetticismi, hanno trovato quindi conferma le voci che volevano le due cantanti tra i docenti dell’edizione 2017/2018. Prima che arrivasse la conferma, infatti, era stato in più occasioni sottolineato come Giusy Ferreri fosse inadeguata a ricoprire il ruolo. Tuttavia, non può essere discussa la profonda cultura musicale della cantante, attestata anche dai numerosi seminari tenuti, ed è stata quindi chiamata a sedere tra i docenti.

L’abbandono di Kledi

Per quanto riguarda la sezione Danza, invece, sono stati confermati Alessandra Celentano e Garrison, con Veronica Peparini e Bill Goodson, mentre restano esclusi Natalia Titova, Kledi Kadiu ed Emanuel Lo, membri della squadra dei docenti nelle passate edizioni.

Le novità introdotte anche nella schiera dei docenti saranno certamente in grado di rendere più accattivante il programma giunto ormai alla sua diciassettesima edizione. La speranza degli autori è quella di evitare un calo dell’interesse del pubblico che nelle scorse edizioni ha dato prova di grande affetto e fiducia nei confronti della padrona di casa, Maria De Filippi.

Intanto continuano i casting

A partire dal 30 ottobre quotidianamente sono trasmessi su Real Time i casting, accompagnati da due

componenti amati del corpo di ballo dei professionisti, Marcello Sacchetta e Stefano De Martino.

Mentre proseguono i casting per la selezione dei nuovi concorrenti che comporranno la classe a partire dal 18 novembre, è già possibile individuare alcuni nomi che si sono distinti nella fase selettiva, come il ballerino Vittorio Ardovino, la band The Jab e il cantante Biondo.