IT 2 – Jessica Chastain potrebbe interpretare Beverly Marsh

Non c’è ancora una conferma ufficiale, ma è molto probabile che sarà l’attrice Jessica Chastain ad interpretare Beverly Marsh da adulta in IT 2

Siamo tutti curiosi, dopo aver visto il primo capitolo di IT di Andy Muschietti, di conoscere gli attori che interpreteranno i protagonisti della storia da adulti. Per quanto riguarda la tosta Beverly Marsh, unica femminuccia del guppo, possiamo già cominciare a fantasticare sul probabile coinvolgimento dell’attrice Jessica Chastain.

Jessica Chastain sarà Bev?

Le prime indiscrezioni sul coinvolgimento della Chastain nel secondo capitolo di IT ci erano arrivate già qualche mese fa, ma ora è proprio l’attrice a darci una flebile conferma. In occasione di un’intervista per The Wrap, la Chastain ha dichiarato:

“Sono pronta a prendere i clown a calci nel sedere! Ci sono però alcune variabili da risolvere prima che ciò accada davvero. Ci sono tante cose da considerare. Adoro Andy e Barbara Muschietti: ho lavorato con loro in occasione del loro primo film (La madre, 2013) e sono come una famiglia per me.

Insomma, non è ancora una notizia ufficiale, ma pare proprio che l’attrice sia già pronta ed entusiasta di entrare nei panni di una delle più agguerrite nemiche di Pennywise.

Per il momento potremo vedere la bellissima Jessica nel film “La signora dello zoo di Varsavia”, al cinema nei prossimi giorni. L’attrice ha poi appena concluso le riprese di X-Men: Dark Phoenix, dove sarà nemesi dei mutanti James McAvoy, Michael Fassbender e Jennifer Lawrence.

Per quanto riguarda IT 2, quindi, aspettiamo di avere conferme ufficiali, ma non vi nascondiamo che la cosa ci entusiasmerebbe molto. Jessica oltre ad essere bella e bravissima, è assolutamente perfetta per il ruolo di Bev. Incrociamo le dita!