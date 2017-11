Lana Del Rey duetta con il figlio di Leonard Cohen | Video

La cantante e modella newyorkese ha partecipato al “Tower of Song: A Memorial Tribute to Leonard Cohen”, concerto in memoria di Leonard Cohen che si è tenuto ieri sera, 6 novembre, al Bell Center di Montreal, in occasione dell‘anniversario della scomparsa del leggendario cantautore canadese.

Lana Del Rey si è esibita insieme al figlio di Cohen, Adam, suonando la cover di “Chelsea Hotel No. 2.”, canzone presente nell’album di Leonard “New Skin for the Old Ceremony”, del 1974.

Lana & Adam / Chelsea Hotel A post shared by Karyne Tremblay (@karynetremblay) on Nov 6, 2017 at 6:40pm PST

Inoltre al concerto hanno preso parte molti altri artisti tra cui Elvis Costello, Sting, Philip Glass, Feist, k.d. lang e Damien Rice.

Chi è il figlio di Leonard Cohen

Adam Cohen classe 1972, ha rilasciato quattro album da solista – l’ultimo dei quali, “We Go Home”, è stato pubblicato nel 2014, e un disco insieme alla band dei Low Millions, “Ex-Girlfriends” del 2004: l’artista prese parte in veste di co-produttore – insieme a Patrick Leonard – dell’ultimo album di studio pubblicato dal suo illustre padre, “You Want It Darker” del 2016.