Sia pubblica una sua foto nuda su Twitter – per una giusta causa

Alcuni paparazzi, hanno tentato di mettere in vendita delle foto di Sia nuda, lasciando un’anteprima offuscata e promettendone altre 14 a chi avrebbe fatto l’acquisto.

Tutto ciò è giunto alla cantante alla quale sicuramente questo gesto non è piaciuto e ha deciso così di agire in modo piuttosto corretto (a nostro parere) per poter andare contro quelle persone che volevano fare soldi grazie al suo corpo.



Scopriamo insieme la reazione della cantante:

Someone is apparently trying to sell naked photos of me to my fans. Save your money, here it is for free. Everyday is Christmas! pic.twitter.com/aeQlnTwLuy

— sia (@Sia) November 7, 2017