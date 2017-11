The Crown 2: pubblicato il trailer dell’ultima stagione con la Foy

Ciao a tutti, sono Maria Francesca, nata il 28 novembre 1992 e abito in provincia di Caserta, dove coltivo una passione segreta: collezionare cartoline. Sono laureata in Diritto e amministrazione pubblica. Grazie a questo percorso ho sviluppato una particolare sensibilità verso il tema della tutela dei diritti umani. Sono un'attivista per i diritti LGBT, adoro leggere, guardare film e serie tv, visitare musei, siti archeologici e tutto ciò che sia in grado di stimolarmi. La passione per la scrittura mi ha permesso di collaborare con le redazioni di alcuni quotidiani online, scrivendo degli argomenti più disparati. Nel tempo libero frequento la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università "La Sapienza" di Roma. Il mio più grande difetto è essere sempre in ritardo. Il mio pregio, invece, è quello di ricercare la Bellezza in tutto ciò che mi circonda.