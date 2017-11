Guarda il video della nuova canzone di Harry Styles: Kiwi

Il video vede Harry tenere un cucciolo tra le sue braccia mentre un gruppo di ragazzi, vestiti in Gucci (naturalmente), prendono parte ad una grande e disordinata lotta alimentare, finendo con Harry nei panni di un insegnante insieme ai bambini.

Certo, Harry potrebbe pentirsi di aver chiamato una canzone “Kiwi” aver ricevuto i vari incidenti sul palco con questo frutto.

I tifosi li hanno lanciati sul palco, facendo scivolare spesso Harry, e probabilmente lo faranno di più adesso dato che questo video presenta una grande lotta alimentare. Ci dispiace, Harry.

“Potresti avermi visto cadere in precedenza durante questa canzone. Sembra che un kiwi fosse il colpevole. Ma devi sapere che c’è altro … tutto ciò potrebbe finire per essere un problema”.

ha detto alla folla durante uno dei suoi concerti.

@Harry_Styles did you have a nice slip? pic.twitter.com/oiqVKRIoAv

— 🙁 (@idkdais) October 30, 2017