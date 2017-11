Iggy Azalea rilascia 4 nuovi brani: ecco come scaricarli gratuitamente con We Transfer

Iggy Azalea regala quattro nuovi brani ai suoi fan totalmente gratuiti e scaricabili con We Transfer. Ecco come ricevere i brani

Iggy Azalea rilascia quattro brani nuovi e gratuiti dai titoli dai titoli “Going Up”, “Good”, “Hate On It” e “Never Satisfied”. I brani in questione non sono scaricabili sulle piattaforme di streaming come ITunes o Sportify ma possono essere scaricati tramite We Transfer con il link che mette a disposizione la stessa Iggy Azalea.

Le tracce in questione sono state registrate durante l’estate 2017, come ha raccontato la stessa Iggy Azalea, e sono stati prodotti dalla sua amica Ljay Currie, che non ha avuto nessun problema a cedere le canzoni gratuitamente con We Transfer.

iam going to put some songs up tonight that my friend @iamljaycurrie produced for me over the summer that i feel are motivational. — IGGY AZALEA (@IGGYAZALEA) 7 novembre 2017

Il nuovo album di Iggy Azalea

Iggy Azalea, sempre usando Twitter, ha anche comunicato ai suoi fan il cambio di titolo del suo album. Qust’ultimo non si chiamerà più “Digital Distortion”, come aveva precedentemente annunciato, ma “Surviving the Summer”. Sarà quindi vicina la data di rilascio dell’album? Non ci crederemo fino a quando non accadrà.

Al ogni modo queste quattro canzoni regalate ai fan è un gesto molto bello, che verrà sicuramente apprezzato da chi segue la sua musica. Potrebbe sembrare una mossa audace per accattivarsi il suo seguito di fan, a rimane un gesto importante e sicuramente apprezzato.

Speriamo di avere presto altre notizie di Iggy Azalea, intanto ecco qui sotto il link per scaricare i brani.