Taylor Swift “Reputation” – Tracklist e Cover del nuovo album

È stata resa nota la tracklist completa dell’album “Reputation” di Talylor Swift, e con questa anche la cover posteriore dell’album

L’uscita di “Reputation” di Taylor Swift, attesa per il 10 novembre, è sempre più vicina. Per questo motivo l’artista e il suo staff hanno reso nota l’intera tracklist di brani che saranno presenti nell’album.

I titoli delle canzoni che faranno parte di “Reputation” sono stati resi noti grazie alla pubblicazione della copertina posteriore di quello che sarà il disco, che riporta, sovraesposti sul viso della cantate, tutti i brani.

Le canzoni dell’album “Reputation” saranno in totale 15, tra le quali compaiono anche due collaborazioni, quella con Ed Sheeran e quella con Future. Entrambi gli artisti hanno collaborato con Taylor Swift allo stesso brano dal titolo “End Game”, numero 2 della tracklist.

Tracklist completa di “Reputation”

1. …Ready For It?

2. End Game (feat. Ed Sheeran & Future)

3. I Did Something Bad

4. Don’t Blame Me

5. Delicate

6. Look What You Made Me Do

7. So It Goes…

8. Gorgeous

9. Getaway Car

10. King of My Heart

11. Dancing With Our Hands Tied

12. Dress

13. This Is Why We Can’t Have Nice Things

14. Call It What You Want

15. New Year’s Day

Ecco la foto della cover posteriore di “Reputation”.

3 days until #reputation Un post condiviso da Taylor Swift (@taylorswift) in data: 7 Nov 2017 alle ore 18:52 PST

Non resta che aspettare il 10 novemre, anche se, i rappresentati di Taylor Swift hanno dichiarato che l’album non sarà in vendita sulle piattaforme digitali di streaming per la prima settimana di vendite. Tra gli operatori di streaming e l’etichetta di Taylor Swift sono infatti ancora in corso trattative per la vendita di “Reputation”.