“Thor: Ragnarok” – la scena dopo i titoli di coda doveva essere un’altra

Il regista di “Thor: Ragnarok” dichiara l’esistenza di un’altra scena da inserire dopo i titoli di coda. Ecco cosa avremmo dovuto vedere a fine film

In occasione di un’intervista per Collider, il regista del film “Thor: Ragnarok”, Taika Waititi, ha raccontato dell’esistenza di una scena post- credits molto diversa. Quella che ci viene presentata dopo i titoli di coda, in pratica, non è la prima scena che era stata pensata, ma ne esiste un’altra.

È stato proprio Taika Waititi a raccontare e descrivere la scena, anticipando a tutti i fan che quest’ultima potrebbe essere poi inserita nei contenuti speciali dei DVD del film.

La scena dopo i titoli di coda scartata

Ecco come il regista di “Thor: Ragnarok” ha raccontato la scena che doveva inizialmente comparire dopo i titoli di coda:

La scena con Thor e Loki l’abbiamo girata durante le riprese aggiuntive. È stata una decisione dell’ultimo minuto. L’altra, quella con il Gran Maestro, l’abbiamo girata sulla Gold Coast e l’avevo pianificata da molto tempo. Doveva essere quella oppure una scena con il Gran Maestro e Topaz che si nascondono nella stiva dell’arca. Potrebbe essere inserita tra le scene tagliate nel DVD. Il Gran Maestro e Topaz si mescolano tra gli asgardiani sull’arca e lui dice: ‘Non ho mai sentito parlare di questa Terra… ma dobbiamo tenere un profilo basso.’ Indossano dei manti nascondendo il volto sotto i cappucci e si confondono tra la folla.

Considerato da tutti come il più divertente tra i film della Marvel, vi ricordiamo che “Thor: Ragnarok” è ancora disponibili in diversi cinema.

