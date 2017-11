Tutto ciò che c’è da sapere su Stranger Things 3

*Attenzione: questo articolo contiene spoiler della prima e seconda stagione di Stranger Things*

Stranger Things è un’incredibile miscela di riferimenti alla cultura pop anni ’80, con spettacoli storici e spettacolari performance di un cast piuttosto giovane.

Guarda il video delle audizioni del cast di Stranger Things.

La seconda stagione potrebbe non aver avuto l’elemento di sorpresa, ma ha mantenuto il gioco nonostante le critiche su determinate decisioni riguardo la trama (in particolare l’episodio sette).

I fratelli Duffer hanno confermato che una terza stagione (e quarta) sono in fase di produzione, mentre il produttore Shawn Levy sta addirittura considerando una quinta.

Parlando a EW, Levy ha dichiarato:

“Abbiamo sentito i cuori rompersi quando i fratelli hanno parlato della quarta stagione come la fine ufficiale e ho immediatamente ricevuto chiamate dagli agenti dei nostri attori. La verità è che stiamo considerando la quarta stagione e c’è molto la possibilità di una quinta”.

Ross Duffer ha confermato:

“Se possiamo, ce ne saranno almeno quattro, ma ci potrebbe essere di più. Ci chiediamo perché queste persone non lasciano Hawkins? Non era destinato ad essere una cosa di sette stagioni”.

Prima cosa, però: cosa possiamo aspettarci dalla terza stagione?

Data di uscita di Stranger Things 3:

La prima stagione è stata rilasciata nel luglio del 2016, ma Netflix aveva commissionato il secondo già prima che uscisse. La seconda stagione è stata temporizzata affinché coincidesse con Halloween ed è uscito alla fine di ottobre 2017. Data la durata di scrittura, film e modifica di nove episodi, saremmo sorpresi se la stagione tre arrivasse in qualsiasi momento prima dell’ottobre del 2018.

Stranger Things 3 cast:

Le giovani stelle stanno diventando sempre più popolari.

David Harbour (Hopper) ha firmato per il ruolo Hellboy nel prossimo film, Millie Bobby Brown (Eleven) lo vedremo a Godzilla: King of the Monsters e Finn Wolfhard è probabile che torni a Derry (in flashback) per il capitolo 2 di IT.

Ma ci aspettiamo che tutti i principali personaggi sopravvissuti torneranno per la stagione 3. (Niente Barb, purtroppo)

Un personaggio di poca importanza dalla seconda stagione sicuramente lo vedremo di più nella seconda stagione: la sorella di Lucas, Erica (Priah Ferguson). Matt Duffer ha detto a Yahoo!:

Adoro Erica. Ci siamo innamorati di questa ragazza. E’ una faccia molto da gif, se la si può definire in qualche modo.

Sicuramente vedremo di più Erica nella stagione 3. Questa è la cosa divertente dello spettacolo – scopri le cose nel corso delle riprese. Siamo stati in grado di integrare più di lei, ma non tanto quanto vuoi perché la storia [era] già in corso. “Abbiamo bisogno di più di Erica” ​​- è stata una delle prime cose che abbiamo detto nella stanza degli scrittori.

Sappiamo che il dottor Brenner (Matthew Modine) è ancora vivo, quindi sembra probabile che vedremo più di lui nelle stagioni a venire, a patto che Modine ne sia al corrente.

La trama di Stranger Things 3: ci sono teorie?

I Duffers hanno confermato che, come per la seconda stagione, ci sarà un salto di un anno tra le stagioni due e tre. Matt Duffer ha detto al The Hollywood Reporter: “Anche se vogliamo saltare in nel tempo più velocemente, non possiamo: i nostri figli stanno invecchiando. “Possiamo solo scrivere e produrre lo spettacolo velocemente: saranno quasi un anno più vecchi quando inizieremo a lavorare alla terza stagione.

“Ti costringe a fare un salto nel tempo, ma quello che mi piace è che fa evolvere lo spettacolo”.

Possiamo essere abbastanza sicuri che dopo quel colpo finale della seconda stagione vedremo sicuramente il Mind Flayer. Nella terza stagione verrà esplorata ulteriormente la mitologia dell’Upside Down, ma non aspettate risposte chiare.

Ross Duffer dice: “Non c’è modo che i ragazzi possano capire veramente questo posto. Abbiamo il nostro documento Upside Down che descrive le sue regole e la sua mitologia in modo piuttosto dettagliato, ma lo scopriremo lentamente, e forse nemmeno completamente.”

La cosa a cui più ci teniamo è che questi personaggi, specialmente i bambini, siano in grado di fare questi salti sul Mind Flayer e di capire come funziona e cosa vuole.

Quando uscirà il trailer di Stranger Things 3?

Diamo ai ragazzi una pausa, non avranno ancora filmato niente per avere un trailer. Il primo teaser della seconda stagione è uscito durante la Superbowl nel febbraio del 2017, quindi non stupitevi di vedere le prime scene nel 2018.

Stando a quello che hanno dichiarato parlando al sito Indiewire, Stranger Things 3 potrebbe essere molto più intima della seconda stagione, più incentrata sui personaggi che sulla mitologia. “Non sarà necessariamente più grande nelle proporzioni – ha detto Matt Duffer – Quello che mi intriga davvero è dare a questi personaggi un percorso interessante da intraprendere”. I Duffer hanno anche definito la prossima stagione “più intima in maniera quasi bizzarra” e “molto divertente”.