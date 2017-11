Ed Sheeran “Perfect” | Video Ufficiale | Testo | Traduzione

È stato pubblicato soltanto questa mattina il video ufficiale dell’ultimo singolo di Ed Sheeran “Perfect”. Ecco il videoclip che è davvero perfetto

Una storia d’amore sulla neva, questo potrebbe essere il sottotitolo del video ufficiale di “Perfect” pubblicato questa mattina su tutti i canali ufficiali di Ed Sheeran. Un video che profuma di inverno, neve e perché no, ci fa pensare anche al Natale, posizionandosi perfettamente in questo periodo dell’anno.

Il video mostra Ed Sheeran in arrivo sulle montagne in compagnia di un gruppo di amici. I ragazzi vanno in macchina fino ad uno stabilimento sciistico, si divertono sulle piste, aspettano il tramonto per andare a bere e divertirsi, ma la parte romantica è conservata per il finale, quando Ed Sheeran rimane solo con la ragazza.

Non vi sveliamo proprio tutto, così potete godervi più intensamente il video che vi proponiamo qui sotto.

“Perfect”: testo e traduzione

found a love for me

Darling, just dive right in and follow my lead

Well, I found a girl, beautiful and sweet

Oh, I never knew you were the someone waiting for me

‘Cause we were just kids when we fell in love

Not knowing what it was

I will not give you up this time

But darling, just kiss me slow, your heart is all I own

And in your eyes, you’re holding mine

Baby, I’m dancing in the dark with you between my arms

Barefoot on the grass, listening to our favorite song

When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath

But you heard it, darling, you look perfect tonight

Well I found a woman, stronger than anyone I know

She shares my dreams, I hope that someday I’ll share her home

I found a love, to carry more than just my secrets

To carry love, to carry children of our own

We are still kids, but we’re so in love

Fighting against all odds

I know we’ll be alright this time

Darling, just hold my hand

Be my girl, I’ll be your man

I see my future in your eyes

Baby, I’m dancing in the dark, with you between my arms

Barefoot on the grass, listening to our favorite song

When I saw you in that dress, looking so beautiful

I don’t deserve this, darling, you look perfect tonight

Baby, I’m dancing in the dark, with you between my arms

Barefoot on the grass, listening to our favorite song

I have faith in what I see

Now I know I have met an angel in person

And she looks perfect

I don’t deserve this

You look perfect tonight

Traduzione

Ho trovato un amore per me

Tesoro, tuffati e seguimi

Beh, ho trovato una ragazza, bellissima e dolce

Oh, non ho mai saputo che tu fossi quel qualcuno in attesa di me

Perché eravamo solo bambini quando ci siamo innamorati

Non sapendo cosa fosse

Non voglio rinunciare a questo tempo

Ma cara, baciami lentamente, il tuo cuore è tutto quello che possiedo

E nei tuoi occhi, tu stringi i miei

Baby, sto ballando al buio con te tra le mie braccia

A piedi nudi sull’erba, ascoltando la nostra canzone preferita

Quando hai detto che sembravi un casino, ho sussurrato sotto il mio respiro

Ma hai sentito, tesoro, sei perfetta stasera

Ebbene ho trovato una donna, più forte di chiunque io conosca

Lei condivide i miei sogni, spero che un giorno di condividere la sua casa

Ho trovato un amore, per sopportare più di solo i miei segreti

Per portare amore, per portare i nostri bambini

Siamo ancora bambini, ma siamo così innamorati

Lottando contro ogni previsione

So che staremo bene questa volta

Tesoro, basta che stringi la mia mano

Sii la mia ragazza, sarò il tuo uomo

Vedo il mio futuro nei tuoi occhi

Baby, sto ballando al buio con te tra le mie braccia

A piedi nudi sull’erba, ascoltando la nostra canzone preferita

Quando hai detto che sembravi un casino, ho sussurrato sotto il mio respiro

Ma hai sentito, tesoro, sei perfetta stasera

Baby, sto ballando al buio, con te tra le mie braccia

A piedi nudi sull’erba, ascoltando la nostra canzone preferita

Ho fiducia in quello che vedo

Ora so che ho incontrato un angelo in persona

E lei sembra perfetto

Non mi merito questo

Sembri perfetta stasera