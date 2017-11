Guarda il trailer di Game Night: la commedia con Rachel McAdams e Jason Bateman

Warner Bros. Pictures ha diffuso in streaming il primo teaser trailer ufficiale di Game Night, mystery-comedy diretta da Jonathan Goldstein e John Francis Daley (Come ti rovino le vacanze).

Nel cast troviamo Jason Bateman e Rachel McAdams, accompagnati da Kyle Chandler, Jesse Plemons, Kylie Bunbury, Lamorne Morris e Billy Magnussen.

Il film si concentra su un gruppo di amici, formato da sole coppie, che si riunisce per la consueta game night, per l’appunto, la serata dei giochi. Succede però qualcosa e tutto inizia ad andare male, molto male. Al punto che la serata si trasformerà presto in un vero e proprio mistero con tanto di omicidio.

L’uscita nelle sale statunitensi è prevista per il 2 marzo 2018.

Guarda il Trailer: