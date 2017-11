Continua il successo di Giorgia con “Scelgo te ancora”

Annunciate le nuove date dell’Oronero Tour e a pochi mesi dalla data di pubblicazione di Oronero Live, prevista per il 19 gennaio, continua il successo di Scelgo te ancora. Pubblicato il 1º settembre 2017, il brano è una chiara dichiarazione d’amore ad Emanuele Lo, compagno della cantante romana. Giorgia ha firmato il testo della canzone e la musica, insieme a James Morales, Matthew Morales, Julio David Rodriguez e Jana Ashley.

Già prima della diffusione in radio del brano, questo aveva raggiunto la Top80 dei brani più scaricati in Italia sulla piattaforma iTunes.

Il testo di “Scelgo te ancora”

Dal testo emerge la voglia di amare una persona, nonostante i problemi che si possono creare. Problemi che non vanno ignorati, ma affrontati, per tornare ad essere felici insieme.

Io ti guardo, io ti vedo

Come nessun altro fa

E tu, tu mi chiedi spazio

E sì, ne avrai



Credevo che, sapevo che

Che si cade in due e in due ci si rialzerà

Tra mille rimpianti ed il perdono

Io scelgo te

E scelgo ancora te

Anche oggi che

Che non è facile, non è sufficiente

Abbracciarsi un po’



Io non sono un tipo semplice

Questo io lo so però

Non do niente per scontato mai

E per te morirei



Quello che so non basta mai

Sbaglio di nuovo e non ti ritrovo accanto a me

Tra mille rimpianti ed il perdono

Io scelgo te



E scelgo ancora te

Anche oggi che

Che non è facile, non è sufficiente

Abbracciarsi un po’



Occhi negli occhi

Fino a domani

Per ritrovare la forza di ieri

Restare insieme

Ogni giorno e rischiare

Di non trovarsi più

Tutto è davanti



E scelgo ancora te

Anche oggi che

Che non è facile, non è sufficiente

Abbracciarsi un po’

E scelgo ancora te

Anche oggi che

Che non è facile, non è sufficiente

Abbracciarsi un po’



Abbracciami.