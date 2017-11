Fedez e J-Ax tornano con “Comunisti col Rolex- Multiplatinum Edition”

Se a completare il tour di J-Ax e Fedez sarà la data allo stadio San Siro di Milano, a rendere ancora più ricca la lista degli appuntamenti arriva anche il repack party organizzato dai due cantanti per Comunisti col Rolex.

Per partecipare basterà acquistare il disco e inserire il codice sul sito che sarà creato appositamente per l’occasione. In questo modo si potrà accedere a uno degli eventi che J-Ax e Fedez hanno organizzato per i fans.

Chi completerà la procedura potrà anche scegliere location, giorno e orari che preferisce per partecipare agli eventi organizzati a Roma, all’Atlantico Live, e a Milano, al Fabrique. Per entrambe le città, gli appuntamenti sono fissati per il periodo dal 24/11/17 al 17/12/17 dalle ore 16 alle ore 21. L’accesso sarà garantito fino al raggiungimento della capienza limite del locale.

Nel repack di Comunisti col Rolex saranno presenti anche inediti, che completeranno la lista dei brani già contenuti nell’edizione originale. Tra questi sarà presente anche Sconosciuti da una vita, singolo in rotazione radiofonica da poche settimane, oltre che Favorisca i sentimenti, Devi morire, Perdere la testa e Il kaos è chiuso.

Ad accompagnare il cd sarà un dvd riguardante il concerto al Mediolanum Forum di Assago, che ha visto alternarsi sul palco numerosi ospiti dei due rapper, tra i quali Il Cile, Levante, Nek, Sergio Sylvestre e Stash dei The Kolors.

Il repack uscirà il 24 novembre

Il repack party di Comunisti col Rolex aprirà di fatto l’attesa per il concerto evento a San Siro, previsto per il primo giugno 2018 e per il quale sono stati messi in prevendita i biglietti da lunedì 6 novembre su TicketOne e dal 9 novembre in tutti i punti vendita autorizzati. È prevista, tra l’altro, la possibilità di acquistare il VIP Pack, al costo di 200 euro (costi di prevendita inclusi).

La Multiplatinum Edition di Comunisti col Rolex uscirà il 24 novembre in versione standard e deluxe. La versione standard prevede il cd con gli inediti e Senza Pagare vs T-Pain, un cd live in versione estratta e il dvd live. La versione deluxe, invece, prevedrà il cd con gli inediti e Senza Pagare vs T-Pain, due cd live in versione integrale, il dvd live e il libro fotografico.

Disponibile già da domani in preorder su Amazon e in presave su Spotify, Comunisti col Rolex- Multiplatinum Edition sarà la giusta occasione per riscoprire i grandi successi del duo composto da J-Ax e Fedez e anticipare i regali di Natale.