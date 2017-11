Jovanotti – Oh Vita (Testo, Significato & Video)

Presentato ieri sera in anteprima su Rai 1, Jovanotti torna alla grande con il singolo “Oh, Vita!”. Ecco il video girato per le strade di Roma

Inizia la strofa e pensi di essere tornato indietro insieme a lui: Jovanotti con “Oh, Vita!” sembra fare un vero e proprio tuffo nel suo passato, agli inizi della sua musica, al rap genuino e positivo al quale ci aveva abituati nel cuore degli anni ’90.

Ma “Oh, Vita!” è molto di più, è un vero e proprio inno alla vita, alle proprie origini e radici, cantato da un “ragazzo” ormai 50enne che però non sembra subire in alcun modo il passare degli anni. Lo sguardo meravigliato e innamorato sul mondo è sempre lo stesso, e per questo Jovanotti non smentisce nemmeno questa volta la sua vera natura, ed è proprio questo il significato profondo tel testo.

Nel video, girato interamente per le strade di Roma, è stato usato il bianco e nero (probabilmente con i colori era davvero tutto troppo anni ’90) ma il sentimento di base non è quello della malinconia. Il video è un vero e proprio racconto, che ci disvela le strade di Roma, una Roma che è tante cose, dagli scorci all’ombra del cupolone di San Pietro, ad un semplice edificio scolastico. Ed è anche la storia dello stesso Jova, che ha passato gran parte della sua giovinezza proprio nella Capitale.

Il video ufficiale di “Oh, Vita!”

In attresa dell’uscita dell’album, del quale conosciamo già la tracklist completa, ecco il video di “Oh, Vita!”.

Oh, Vita! – Testo

Qui non è il Mississipi

e nemmeno Atlanta

ma non so che cosa c’è nella mia pelle bianca

e a 14 anni mi ha fatto sentire come

nato a Hollis, Queens ma sotto falso nome

ho il passaporto italiano e un cuore mediterraneo

working class hero con un amore spontaneo

per la botte piena e per la moglie ubriaca

la base aerospaziale nel centro di Aracataca

Gabo Marquez, Valentino Rossi ed Happy Days

Diego Velazquez, Saturday Night Fever e Walk This Way

e quando senti il richiamo della foresta

è la mia musica, è la tua festa

Come posso io

non celebrarti vita

oh vita

oh vita

skip skip dive

so-socializza

ritmo mozzarella o pomodoro ecco unapizza

supercalifragilistichespiralidoso

uomo paleolitico di impatto mostruoso

non sono laureato ma posso insegnare ad Harvard

improvviso sul tempo meglio che al Village Vanguard

ormai sono uno standard

un grande classico

quick stop, rock & roll,

Mr Fantastico se esiste un Dio, forse sì, forse no, boh

ma ascolto le storie disposto a crederci un po’

che siamo figli di qualcuna il resto è tutto da fare

non ho radici ma piedi per camminare

Come posso io

non celebrarti vita

oh vita

oh vita

Come posso io

non celebrarti vita

oh vita

oh vita

Ho il flow di un jazzista

e il mood di un barista

le ossa rotte e riparate a forza di stare in pista

con la pistola ad acqua rapino la banca

la mossa del cavallo a elle che la via che spalanca

verso lo scacco al Rè

verso la rivoluzione

un cantautore con la lingua come una percussione

che batte dove duole il dente, dove passa la gente

Alcatraz, Razzmatazz

precipitevolissimevolmente

coraggio la fantasia in viaggio

e tocco il centro infranto del cuore selvaggio

la foce dell’Orinoco, la poesia, il gioco,

sento un calore baby, è il Sacro Fuoco

Come posso io

non celebrarti vita

oh vita

oh vita

Come posso io

non celebrarti vita

oh vita

oh vita

Boom boom boom boom

ritmo della vita

la barzelletta di una natura addomesticata

ah beh sì beh vacci a credere te

è tutto sempre relativo come piace a me

non sono qui per il gusto, per la ricompensa

ma per tuffarmi da uno scoglio dentro all’esistenza

sono un migrante,

sono un cantate

un panettiere a Damasco

una stella distante

un pianoforte scordato dentro una sagrestia

l’avanguardia di guardia davanti alla retrovia

nel tempo della paura aspetto la fioritura

e se è una femmina si chiamerà

Futura

(Futura)

Come posso io

non celebrarti vita

oh vita

oh vita

Come posso io

non celebrarti vita

oh vita

oh vita

oh vita