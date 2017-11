10 Modi per illuminare la tua casa il giorno di Natale

Il Natale si avvicina, e si sa, che bisogna goderselo prima che il 25 Dicembre arrivi, perché dopo questa data ciò che resta di questa straordinaria festa sono solo i chili in più.

Tra le emozioni migliori correlate a questo evento, senza dubbio è il momento degli addobbi. Per i più piccini, ma non solo. Vedere la propria casa prendere vita e andare a dormire con l’albero che illumina il tuo soggiorno, genera ogni volta una sensazione di quiete della quale sentirai molto la mancanza.

Vediamo allora alcuni metodi per illuminare la tua casa in occasione del Natale.

Luci attorno allo specchio.

Aggiungi queste luci attorno al tuo specchio per avere maggiore luminosità quando ti prepari.

Clicca qui per acquistarle.

Luci attorno al tuo letto

Non c’è dubbio che queste luci rendano la tua camera da letto più accogliente e serena.

Clicca qui per acquistarle.

Specchi luccicanti

Ti piace questo straordinario effetto luccicante?

Scopri come crearlo anche tu qui.

Barattoli luminosi

Senza dubbio questi sono tra i nostri preferiti.

Scopri qui come realizzarli.

Albero di Natale con la gabbia per i pomodori

Prendi le tue gabbie per i pomodori dal tuo giardino e trasformale in piccoli alberi natalizi.

Scopri qui come realizzarli.

Albero natalizio alternativo

A casa tua non hai spazio per un vero albero di Natale? Realizzalo sulla tua parete.

Scopri qui come realizzarli.

Globo nevoso

Realizza in 10 minuti questa idea di una bellezza unica.

Scopri qui come realizzarli.

Sfere di spago

Non hai bisogno di comprarle. Puoi tranquillamente realizzare a casa tua.

Scopri qui come realizzarle.

Ghirlanda luminosa

Realizza questa bellissima ghirlanda luminosa.

Scopri qui come.

Pacchi di regali luminosi per gli esterni

Luminosi pacchi di regalo per arredare il tuo giardino.

Scopri qui come realizzarli.