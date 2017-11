Chi è Hayley Atwell? La Peggy Carter in Captain America

La biografia dell’attrice britannica

Nata a Londra, in Inghilterra, Hayley Atwell ha una doppia cittadinanza del Regno Unito e degli Stati Uniti.

Figlia unica, Hayley ha preso il suo nome dall’attrice Hayley Mills. I suoi genitori, Alison (Cain) e Grant Atwell, entrambi speakers, si sono incontrati in un convegno di Dale Carnegie “How to Win Friends and Influence People” a Londra. Sua madre è inglese (di origini irlandesi) e suo padre è americano.

Lui è nato a Kansas City, Missouri, e fa parte della discendenza dei nativi americani (il suo nome nativo è Star Touches Earth). I genitori di Hayley Atwell divorziarono quando lei aveva due anni. Suo padre è tornato in America e Hayley è rimasta con sua madre a Londra, ma ha trascorso le sue estati nel Missouri con il padre.

La madre di Hayley vide il teatro come un’esperienza comune, e decise di iscrivere la figlia. All’età di 11 anni, vide Ralph Fiennes interpretare Amleto, una tragedia di William Shakespeare. In seguito lavorerà con lui in La duchessa (2008).

Ha frequentato la scuola cattolica cattolica di Sion-Manning nel West London dove ha riscosso ottimi voti. Ha completato successivamente la London Oratory School. Ha viaggiato molto con suo padre e lavorato per un regista in quegli anni.

Nel 2005 si è laureata presso la Guildhall School of Music and Drama con la laurea di Acting. Hayley ha iniziato la sua carriera interpretando alcune parti su alcune produzioni televisive della BBC. Il suo primo grande ruolo è arrivato nella miniserie televisiva, The Line of Beauty (2006). L’anno successivo, ha ottenuto il suo primo ruolo in un film, stiamo parlando di How About You … (2007). È probabilmente diventata famosa nel 2011 con la sua interpretazione dell’agente britannico Peggy Carter in Captain America – Il primo vendicatore (2011).