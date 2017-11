Ritorno dei Negrita: il nuovo singolo arriva il 17 novembre

I Negrita torneranno il 17 novembre, pubblicando un brano che sarà reso disponibile negli store digitali e sarà trasmesso dalle radio. Il titolo del brano non è ancora stato rivelato dalla band, ma anticiperà il prossimo album.

Per aggiornare i fans, i Negrita hanno postato un video in cui hanno rivelato che il disco in pubblicazione, che presumibilmente sarà disponibile ad inizio 2018, racconta la loro storia e in particolare molto dell’ultimo anno di lavoro.

L’album che uscirà il prossimo anno sarà promosso attraverso un tour, nel corso del quale i Negrita si esibiranno in tre date presso location ancora non rivelate, ma definite “belle da suonare e da riempire”.

Un nuovo album che, a detta della band, è stato realizzato con tecniche nuove, con strumenti che i Negrita hanno definito “poveri”, alla ricerca di una musica che sia libera da regole e tabù.

“Partendo dalle fumose origini degli Inudibili e del loro mitologico primo 45 giri, passeremo attraverso la California, New Orleans e le giungle dell’America Latina, passando per Londra e Tokyo, per arrivare infine a Joshua Tree, dove i protagonisti della nostra storia giungeranno alla piena consapevolezza di un inedito metodo di lavoro, fatto di nuove sonorità, tavole imbandite e giovialità tipiche dei terzi tempi rugbystici. Alla fine di questa ennesima avventura, i Negrita torneranno con un nuovo singolo ed un album che costringerà tutti a rivalutarne nuovamente gli orizzonti musicali possibili. It’s only kitchen groove, but I like it.”, si legge sul sito ufficiale della band.

Il videoclip pubblicato dai Negrita